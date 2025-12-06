Este sábado comienza la vacunación "masiva" contra el sarampión

A continuación, el listado con todos los vacunatorios, las direcciones y los horarios de atención:
Artigas
• Centro Tisiólico — de 10:00 a 14:00
• Plaza de los Dinosaurios — 17:00 a 20:00
• Gremeda — 9:00 a 13:00
Bella Unión
• Vacunatorio Hospital de Bella Unión — 10:00 a 14:00
Canelones
• COMECA — 8:00 a 12:00
• Centro Canario Intendencia de Canelones (Dirección de Salud) — 9:00 a 12:00
Las Piedras
• Centro Mario Pareja (RAP Canelones, ASSE) — 9:00 a 14:00
• MUCAM — 8:00 a 11:00
• CHLAT — 9:00 a 13:00
• CRAMI Policlínico (Dr. Pouey y Soca) — 10:00 a 18:00
Costa
• Ciudad de la Costa: Centro de Salud (RAP Metropolitana ASSE) — 10:00 a 14:00
• Atlántida: MUCAM — 12:00 a 15:00
• Salinas: CASMU — 14:00 a 17:00
• Parque del Plata: Centro de Salud — 08:30 a 12:30
Pando
• RAP Canelones ASSE (Centro BPS) — 9:00 a 13:00
• CAAMPA — 10:00 a 16:00
Barros Blancos
• SAAP — 13:00 a 16:00
Progreso
• CRAMI — 8:00 a 14:00
La Paz
• CRAMI — 10:00 a 14:00
Tala
• Centro de Salud - RAP ASSE — 9:00 a 13:00
San Ramón
• Centro de Salud - RAP ASSE — 9:00 a 13:00
Cerro Largo
• Departamental de Salud de Cerro Largo — 10:00 a 14:00
• Hospital de Río Branco — 10:00 a 15:00
Colonia
• Juan Lacaze: Círculo Católico — 10:00 a 16:00
• Rosario: Hospital de ASSE — 10:00 a 14:00
• Nueva Helvecia: Centro Auxiliar — 10:00 a 14:00
• Nueva Palmira: Centro Auxiliar — 10:00 a 13:00
• Carmelo: Hospital (Hall del Laboratorio) — 10:00 a 13:00
Colonia del Sacramento
• Mutualista H. Evangélico — 8:00 a 12:30
• Explanada Intendencia de Colonia — 17:00 a 20:00
Durazno
• Camedur — 9:00 a 13:00
• Hospital Departamental “Dr. Emilio Penza” — 13:00 a 17:00
Flores
• Dirección Departamental de Salud de Flores - 18 de Julio 645 — 9:00 a 14:00
Florida
• Plaza Asamblea — 9:30 a 12:30
Lavalleja
• Camdel — 8:00 a 12:00
• Hall de Hospital Vidal y Fuentes — 10:00 a 14:00
• Dirección Departamental de Salud de Lavalleja - 18 de Julio 569 casi Rodó
Consultorio móvil:
• Estación: 9:00 a 10:00
• Delicias: 10:00 a 11:00
• Reyes Terra: 11:00 a 12:00
• Coronilla: 12:00 a 13:00
• Villa Serrana: 13:30 a 14:30
Maldonado
• Punta Shopping - Paseo de Servicio locales externos — 10:00 a 17:00
• Polo del Este — 9:30 a 15:30
• Sanatorio Mautone — 9:00 a 11:30 (agenda previa: comunicarse al 4222 5353)
• Shopping Oh! La Barra — 10:00 a 20:00
Montevideo
• Explanada de la Terminal - Shopping Tres Cruces (carpa con varios puestos de vacunación) — 10:00 a 18:00
• Policlínico COSEM Punta Carretas - José Ellauri 461 — 9:00 a 13:00
• Policlínico COSEM Parque Batlle - avenida Italia esq. Albo — 9:00 a 13:00
• Policlínico COSEM Malvín - avenida Italia 4206 — 9:00 a 16:00
• Hospital Pereira Rossell - Entrada por avenida Lord Ponsomby — 10:00 a 16:30
• Hospital Pasteur - Av. Larravide y Cabrera — 9:00 a 15:00
• Hospital Saint Bois — 7:00 a 12:30
• Hospital del Cerro — 10:00 a 18:00
• Hospital Británico — 8:00 a 19:30 (a partir de las 12:00 vacunación exclusiva de sarampión sin agenda)
• Sociedad Médica Universal - Bulevar Artigas entre Luis Morquio y Jorge Canning (frente al Hospital Italiano) — 10:00 a 14:00
• CUDAM Colón - Av. Lezica 5679 — 8:00 a 12:00
Vacunatorios en policlínicas barriales (de la División Salud de la Intendencia de Montevideo):
• Tiraparé - Avda. Uruguay 1936 — 10:00 a 12:00
• Crottogini - Marsella 3738 entre Colorado y Vilardebó — 8:00 a 12:00
• La Teja - Avda. Carlos María Ramírez 881 — 8:00 a 12:00
• Casabó - Charcas 2690 esquina Libera — 8:00 a 12:00
• La Paloma - Camino de Las Tropas 4556 entre Pernambuco y Camino de la Paloma — 8:00 a 12:00
• Zully Sánchez - avenida Aparicio Saravia 4579 — 8:00 a 12:00
• Punta Rieles - Camino Maldonado 6870, esquina Camino Guerra — 9:00 a 12:00
• Casavalle - Leandro Gómez equina Martirené — 9:30 a 12:30
• Paso de la Arena - Camino Tomkinson 2459, entre avenida Luis Batlle Berres y avenida Alfredo Moreno — 8:00 a 12:00
Paysandú
• Club de Leones — Washington 960 — 10:00 a 14:00
Río Negro
Fray Bentos
• Amedrin - Rivera y 25 de Mayo — 9:00 a 15:00
Young
• Camy - 25 de Agosto y Dr. Martirenee — 10:00 a 14:00
Rivera
• Plaza de Comidas del Siñeriz Shopping — 10:00 a 16:00
Rocha
• Centro vacunatorio Rocha - Treinta y Tres y Elíseo Marzol — 10:00 a 20:00
Castillos
• Vacunatorio del Hospital de Castillos — 8:30 a 12:30
Chuy
• Centro de información (Plaza de Chuy) - General Artigas — 10:00 a 16:00
Salto
• Vacunatorio Centro Médico - Calle Artigas — 8:00 a 12:00
• Plaza Flores (Cerro) — 18:00 a 20:00
• Plaza Estigarribia (Ceibal) — 18:00 a 20:00
• Plaza Barrio Uruguay (extremo este) — 18:00 a 20:00
San José
San José de Mayo
• Ucovita - Herrera 882 — 8:00 a 14:00
• INVE 2 - 18 de Julio esq. Rocha — 8:00 a 14:00
Libertad
• AMSJ - Artigas 1102 — 8:00 a 14:00
Ciudad del Plata
• ASSE Hospitalito Rivera - Salto y Río Negro, M 67 — 9:00 a 14:00
Soriano
Cardona / Florencio Sánchez
• Escuela Nº 93 — 10:00 a 13:00
Dolores
• Hall del Policlínico CAMS IAMPP — 10:00 a 13:00
Mercedes
• Mercedes Terminal Shopping — 10:00 a 13:00
Tacuarembó
• Centro Vacunatorio de COMTA - Calle 25 de Mayo esquina Domingo Catalina — 10:00 a 16:00
• Centro Vacunatorio de Hospital Tacuarembó - Lorenzo Carnelli s/n, entre José Pedro Varela y Treinta y Tres — 9:00 a 12:00
San Gregorio de Polanco
• Hospital San Gregorio - Calle Yamandú Gamba Nº 46 — 9:00 a 12:00
Treinta y tres
• Dirección Departamental de Salud de Treinta y Tres - Manuel Melendez 1024 — 10:00 a 16:00