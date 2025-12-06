Este sábado comienza la vacunación "masiva" contra el sarampión

A continuación, el listado con todos los vacunatorios, las direcciones y los horarios de atención:

Artigas

• Centro Tisiólico — de 10:00 a 14:00

• Plaza de los Dinosaurios — 17:00 a 20:00

• Gremeda — 9:00 a 13:00

Bella Unión

• Vacunatorio Hospital de Bella Unión — 10:00 a 14:00

Canelones

• COMECA — 8:00 a 12:00

• Centro Canario Intendencia de Canelones (Dirección de Salud) — 9:00 a 12:00

Las Piedras

• Centro Mario Pareja (RAP Canelones, ASSE) — 9:00 a 14:00

• MUCAM — 8:00 a 11:00

• CHLAT — 9:00 a 13:00

• CRAMI Policlínico (Dr. Pouey y Soca) — 10:00 a 18:00

Costa

• Ciudad de la Costa: Centro de Salud (RAP Metropolitana ASSE) — 10:00 a 14:00

• Atlántida: MUCAM — 12:00 a 15:00

• Salinas: CASMU — 14:00 a 17:00

• Parque del Plata: Centro de Salud — 08:30 a 12:30

Pando

• RAP Canelones ASSE (Centro BPS) — 9:00 a 13:00

• CAAMPA — 10:00 a 16:00

Barros Blancos

• SAAP — 13:00 a 16:00

Progreso

• CRAMI — 8:00 a 14:00

La Paz

• CRAMI — 10:00 a 14:00

Tala

• Centro de Salud - RAP ASSE — 9:00 a 13:00

San Ramón

• Centro de Salud - RAP ASSE — 9:00 a 13:00

Cerro Largo

• Departamental de Salud de Cerro Largo — 10:00 a 14:00

• Hospital de Río Branco — 10:00 a 15:00

Colonia

• Juan Lacaze: Círculo Católico — 10:00 a 16:00

• Rosario: Hospital de ASSE — 10:00 a 14:00

• Nueva Helvecia: Centro Auxiliar — 10:00 a 14:00

• Nueva Palmira: Centro Auxiliar — 10:00 a 13:00

• Carmelo: Hospital (Hall del Laboratorio) — 10:00 a 13:00

Colonia del Sacramento

• Mutualista H. Evangélico — 8:00 a 12:30

• Explanada Intendencia de Colonia — 17:00 a 20:00

Durazno

• Camedur — 9:00 a 13:00

• Hospital Departamental “Dr. Emilio Penza” — 13:00 a 17:00

Flores

• Dirección Departamental de Salud de Flores - 18 de Julio 645 — 9:00 a 14:00

Florida

• Plaza Asamblea — 9:30 a 12:30

Lavalleja

• Camdel — 8:00 a 12:00

• Hall de Hospital Vidal y Fuentes — 10:00 a 14:00

• Dirección Departamental de Salud de Lavalleja - 18 de Julio 569 casi Rodó

Consultorio móvil:

• Estación: 9:00 a 10:00

• Delicias: 10:00 a 11:00

• Reyes Terra: 11:00 a 12:00

• Coronilla: 12:00 a 13:00

• Villa Serrana: 13:30 a 14:30

Maldonado

• Punta Shopping - Paseo de Servicio locales externos — 10:00 a 17:00

• Polo del Este — 9:30 a 15:30

• Sanatorio Mautone — 9:00 a 11:30 (agenda previa: comunicarse al 4222 5353)

• Shopping Oh! La Barra — 10:00 a 20:00

Montevideo

• Explanada de la Terminal - Shopping Tres Cruces (carpa con varios puestos de vacunación) — 10:00 a 18:00

• Policlínico COSEM Punta Carretas - José Ellauri 461 — 9:00 a 13:00

• Policlínico COSEM Parque Batlle - avenida Italia esq. Albo — 9:00 a 13:00

• Policlínico COSEM Malvín - avenida Italia 4206 — 9:00 a 16:00

• Hospital Pereira Rossell - Entrada por avenida Lord Ponsomby — 10:00 a 16:30

• Hospital Pasteur - Av. Larravide y Cabrera — 9:00 a 15:00

• Hospital Saint Bois — 7:00 a 12:30

• Hospital del Cerro — 10:00 a 18:00

• Hospital Británico — 8:00 a 19:30 (a partir de las 12:00 vacunación exclusiva de sarampión sin agenda)

• Sociedad Médica Universal - Bulevar Artigas entre Luis Morquio y Jorge Canning (frente al Hospital Italiano) — 10:00 a 14:00

• CUDAM Colón - Av. Lezica 5679 — 8:00 a 12:00

Vacunatorios en policlínicas barriales (de la División Salud de la Intendencia de Montevideo):

• Tiraparé - Avda. Uruguay 1936 — 10:00 a 12:00

• Crottogini - Marsella 3738 entre Colorado y Vilardebó — 8:00 a 12:00

• La Teja - Avda. Carlos María Ramírez 881 — 8:00 a 12:00

• Casabó - Charcas 2690 esquina Libera — 8:00 a 12:00

• La Paloma - Camino de Las Tropas 4556 entre Pernambuco y Camino de la Paloma — 8:00 a 12:00

• Zully Sánchez - avenida Aparicio Saravia 4579 — 8:00 a 12:00

• Punta Rieles - Camino Maldonado 6870, esquina Camino Guerra — 9:00 a 12:00

• Casavalle - Leandro Gómez equina Martirené — 9:30 a 12:30

• Paso de la Arena - Camino Tomkinson 2459, entre avenida Luis Batlle Berres y avenida Alfredo Moreno — 8:00 a 12:00

Paysandú

• Club de Leones — Washington 960 — 10:00 a 14:00

Río Negro

Fray Bentos

• Amedrin - Rivera y 25 de Mayo — 9:00 a 15:00

Young

• Camy - 25 de Agosto y Dr. Martirenee — 10:00 a 14:00

Rivera

• Plaza de Comidas del Siñeriz Shopping — 10:00 a 16:00

Rocha

• Centro vacunatorio Rocha - Treinta y Tres y Elíseo Marzol — 10:00 a 20:00

Castillos

• Vacunatorio del Hospital de Castillos — 8:30 a 12:30

Chuy

• Centro de información (Plaza de Chuy) - General Artigas — 10:00 a 16:00

Salto

• Vacunatorio Centro Médico - Calle Artigas — 8:00 a 12:00

• Plaza Flores (Cerro) — 18:00 a 20:00

• Plaza Estigarribia (Ceibal) — 18:00 a 20:00

• Plaza Barrio Uruguay (extremo este) — 18:00 a 20:00

San José

San José de Mayo

• Ucovita - Herrera 882 — 8:00 a 14:00

• INVE 2 - 18 de Julio esq. Rocha — 8:00 a 14:00

Libertad

• AMSJ - Artigas 1102 — 8:00 a 14:00

Ciudad del Plata

• ASSE Hospitalito Rivera - Salto y Río Negro, M 67 — 9:00 a 14:00

Soriano

Cardona / Florencio Sánchez

• Escuela Nº 93 — 10:00 a 13:00

Dolores

• Hall del Policlínico CAMS IAMPP — 10:00 a 13:00

Mercedes

• Mercedes Terminal Shopping — 10:00 a 13:00

Tacuarembó

• Centro Vacunatorio de COMTA - Calle 25 de Mayo esquina Domingo Catalina — 10:00 a 16:00

• Centro Vacunatorio de Hospital Tacuarembó - Lorenzo Carnelli s/n, entre José Pedro Varela y Treinta y Tres — 9:00 a 12:00

San Gregorio de Polanco

• Hospital San Gregorio - Calle Yamandú Gamba Nº 46 — 9:00 a 12:00

Treinta y tres

• Dirección Departamental de Salud de Treinta y Tres - Manuel Melendez 1024 — 10:00 a 16:00