Sociedad vacunación | Ministerio | Artigas

Salud

Este sábado comienza la vacunación "masiva" contra el sarampión

El Ministerio de Salud Público dispuso más de 80 puntos en todo el país para inocularse contra la enfermedad.

Este sábado comienza la vacunación contra el sampión.

Este sábado comienza la vacunación contra el sampión.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer el listado de vacunatorios contra el sarampión que estarán disponibles este sábado 6 de diciembre.

La cartera realizará una jornada “masiva” de inoculación en todo el país. “La iniciativa forma parte de las acciones de prevención y control frente a la situación epidemiológica actual, y busca asegurar que todas las personas nacidas a partir de 1967 cuenten con las dos dosis recomendadas de la vacuna SRP”, comunicó a través de su sitio web.

A continuación, el listado con todos los vacunatorios, las direcciones y los horarios de atención:

Artigas

Artigas

• Centro Tisiólico — de 10:00 a 14:00

• Plaza de los Dinosaurios — 17:00 a 20:00

• Gremeda — 9:00 a 13:00

Bella Unión

• Vacunatorio Hospital de Bella Unión — 10:00 a 14:00

Canelones

Canelones

• COMECA — 8:00 a 12:00

• Centro Canario Intendencia de Canelones (Dirección de Salud) — 9:00 a 12:00

Las Piedras

• Centro Mario Pareja (RAP Canelones, ASSE) — 9:00 a 14:00

• MUCAM — 8:00 a 11:00

• CHLAT — 9:00 a 13:00

• CRAMI Policlínico (Dr. Pouey y Soca) — 10:00 a 18:00

Costa

• Ciudad de la Costa: Centro de Salud (RAP Metropolitana ASSE) — 10:00 a 14:00

• Atlántida: MUCAM — 12:00 a 15:00

• Salinas: CASMU — 14:00 a 17:00

• Parque del Plata: Centro de Salud — 08:30 a 12:30

Pando

• RAP Canelones ASSE (Centro BPS) — 9:00 a 13:00

• CAAMPA — 10:00 a 16:00

Barros Blancos

• SAAP — 13:00 a 16:00

Progreso

• CRAMI — 8:00 a 14:00

La Paz

• CRAMI — 10:00 a 14:00

Tala

• Centro de Salud - RAP ASSE — 9:00 a 13:00

San Ramón

• Centro de Salud - RAP ASSE — 9:00 a 13:00

Cerro Largo

• Departamental de Salud de Cerro Largo — 10:00 a 14:00

• Hospital de Río Branco — 10:00 a 15:00

Colonia

• Juan Lacaze: Círculo Católico — 10:00 a 16:00

• Rosario: Hospital de ASSE — 10:00 a 14:00

• Nueva Helvecia: Centro Auxiliar — 10:00 a 14:00

• Nueva Palmira: Centro Auxiliar — 10:00 a 13:00

• Carmelo: Hospital (Hall del Laboratorio) — 10:00 a 13:00

Colonia del Sacramento

• Mutualista H. Evangélico — 8:00 a 12:30

• Explanada Intendencia de Colonia — 17:00 a 20:00

Durazno

• Camedur — 9:00 a 13:00

• Hospital Departamental “Dr. Emilio Penza” — 13:00 a 17:00

Flores

• Dirección Departamental de Salud de Flores - 18 de Julio 645 — 9:00 a 14:00

Florida

• Plaza Asamblea — 9:30 a 12:30

Lavalleja

• Camdel — 8:00 a 12:00

• Hall de Hospital Vidal y Fuentes — 10:00 a 14:00

• Dirección Departamental de Salud de Lavalleja - 18 de Julio 569 casi Rodó

Consultorio móvil:

• Estación: 9:00 a 10:00

• Delicias: 10:00 a 11:00

• Reyes Terra: 11:00 a 12:00

• Coronilla: 12:00 a 13:00

• Villa Serrana: 13:30 a 14:30

Maldonado

• Punta Shopping - Paseo de Servicio locales externos — 10:00 a 17:00

• Polo del Este — 9:30 a 15:30

• Sanatorio Mautone — 9:00 a 11:30 (agenda previa: comunicarse al 4222 5353)

• Shopping Oh! La Barra — 10:00 a 20:00

Montevideo

• Explanada de la Terminal - Shopping Tres Cruces (carpa con varios puestos de vacunación) — 10:00 a 18:00

• Policlínico COSEM Punta Carretas - José Ellauri 461 — 9:00 a 13:00

• Policlínico COSEM Parque Batlle - avenida Italia esq. Albo — 9:00 a 13:00

• Policlínico COSEM Malvín - avenida Italia 4206 — 9:00 a 16:00

• Hospital Pereira Rossell - Entrada por avenida Lord Ponsomby — 10:00 a 16:30

• Hospital Pasteur - Av. Larravide y Cabrera — 9:00 a 15:00

• Hospital Saint Bois — 7:00 a 12:30

• Hospital del Cerro — 10:00 a 18:00

• Hospital Británico — 8:00 a 19:30 (a partir de las 12:00 vacunación exclusiva de sarampión sin agenda)

• Sociedad Médica Universal - Bulevar Artigas entre Luis Morquio y Jorge Canning (frente al Hospital Italiano) — 10:00 a 14:00

• CUDAM Colón - Av. Lezica 5679 — 8:00 a 12:00

Vacunatorios en policlínicas barriales (de la División Salud de la Intendencia de Montevideo):

• Tiraparé - Avda. Uruguay 1936 — 10:00 a 12:00

• Crottogini - Marsella 3738 entre Colorado y Vilardebó — 8:00 a 12:00

• La Teja - Avda. Carlos María Ramírez 881 — 8:00 a 12:00

• Casabó - Charcas 2690 esquina Libera — 8:00 a 12:00

• La Paloma - Camino de Las Tropas 4556 entre Pernambuco y Camino de la Paloma — 8:00 a 12:00

• Zully Sánchez - avenida Aparicio Saravia 4579 — 8:00 a 12:00

• Punta Rieles - Camino Maldonado 6870, esquina Camino Guerra — 9:00 a 12:00

• Casavalle - Leandro Gómez equina Martirené — 9:30 a 12:30

• Paso de la Arena - Camino Tomkinson 2459, entre avenida Luis Batlle Berres y avenida Alfredo Moreno — 8:00 a 12:00

Paysandú

• Club de Leones — Washington 960 — 10:00 a 14:00

Río Negro

Fray Bentos

• Amedrin - Rivera y 25 de Mayo — 9:00 a 15:00

Young

• Camy - 25 de Agosto y Dr. Martirenee — 10:00 a 14:00

Rivera

• Plaza de Comidas del Siñeriz Shopping — 10:00 a 16:00

Rocha

Rocha

• Centro vacunatorio Rocha - Treinta y Tres y Elíseo Marzol — 10:00 a 20:00

Castillos

• Vacunatorio del Hospital de Castillos — 8:30 a 12:30

Chuy

• Centro de información (Plaza de Chuy) - General Artigas — 10:00 a 16:00

Salto

• Vacunatorio Centro Médico - Calle Artigas — 8:00 a 12:00

• Plaza Flores (Cerro) — 18:00 a 20:00

• Plaza Estigarribia (Ceibal) — 18:00 a 20:00

• Plaza Barrio Uruguay (extremo este) — 18:00 a 20:00

San José

San José de Mayo

• Ucovita - Herrera 882 — 8:00 a 14:00

• INVE 2 - 18 de Julio esq. Rocha — 8:00 a 14:00

Libertad

• AMSJ - Artigas 1102 — 8:00 a 14:00

Ciudad del Plata

• ASSE Hospitalito Rivera - Salto y Río Negro, M 67 — 9:00 a 14:00

Soriano

Cardona / Florencio Sánchez

• Escuela Nº 93 — 10:00 a 13:00

Dolores

• Hall del Policlínico CAMS IAMPP — 10:00 a 13:00

Mercedes

• Mercedes Terminal Shopping — 10:00 a 13:00

Tacuarembó

Tacuarembó

• Centro Vacunatorio de COMTA - Calle 25 de Mayo esquina Domingo Catalina — 10:00 a 16:00

• Centro Vacunatorio de Hospital Tacuarembó - Lorenzo Carnelli s/n, entre José Pedro Varela y Treinta y Tres — 9:00 a 12:00

San Gregorio de Polanco

• Hospital San Gregorio - Calle Yamandú Gamba Nº 46 — 9:00 a 12:00

Treinta y tres

• Dirección Departamental de Salud de Treinta y Tres - Manuel Melendez 1024 — 10:00 a 16:00

