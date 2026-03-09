"Diez segundos": Tassino cuestionó el lugar de los desaparecidos en discurso de Orsi

Por otro lado, planteó la necesidad de modificar la mirada histórica sobre quienes fueron perseguidos por el terrorismo de Estado. “Tenemos que dar una vuelta a la historia de que el tema desaparecido va en primera línea”, afirmó, y cuestionó los discursos que durante años intentaron criminalizar a las víctimas. “No son unos cucos, no son unos malos, como lo han presentado toda la vida. Es gente que en momentos muy difíciles de dictadura luchó por devolver la democracia”.

La impunidad como obstáculo

Durante la entrevista, Tassino también reflexionó sobre el peso de la impunidad en la sociedad uruguaya. A su entender, la falta de justicia y de avances sostenidos en la investigación de los crímenes de la dictadura sigue funcionando como un freno para la construcción de memoria colectiva. “Tiene que haber justicia, tiene que haber investigación, se tiene que desenvolver la memoria [...] La memoria es algo que se nos mete en la cabeza y nos tranca, y nos va trancando y no se quiere que salga”.

Para el integrante de Madres y Familiares, la persistencia de obstáculos en las investigaciones responde, en parte, a la vigencia de mecanismos de encubrimiento. “Yo no tengo duda que hay parte de la impunidad, no tengo duda”, sostuvo. “Siempre que se pelea por este tema llega un momento que se tranca. Algo pasa”.

A su juicio, resolver esos bloqueos es parte esencial del funcionamiento democrático. “Hay impunidad, no tengo duda que hay impunidad”, insistió, y subrayó que enfrentar esa situación es también una forma de fortalecer la democracia.

El caso de Óscar Tassino

El reclamo de Javier Tassino está atravesado por una historia personal. Su hermano, Óscar Tassino, fue secuestrado y desaparecido en julio de 1977. Aunque existen responsables condenados por el delito de desaparición forzada, siguen sin hallar sus restos.

El entrevistado recordó que en el caso hay tres personas penadas por ese crimen, lo que demuestra que la desaparición forzada sigue siendo un delito vigente mientras no se conozca el destino de la víctima. “Hay tres personas penadas y están penadas por desaparición forzada”, explicó. “Quiere decir que esto sigue”.

Tassino también repasó los avances institucionales que se registraron desde el inicio de las excavaciones durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando el Estado comenzó a sistematizar la búsqueda de restos en predios militares. Con el paso de los años, señaló, se fueron creando equipos y comisiones que mejoraron los mecanismos de investigación.

Sin embargo, sostuvo que aún falta voluntad política para profundizar las acciones. “Lo que se necesita es concreción, se necesita poner adelante de la carreta los bueyes”, afirmó, en referencia a la necesidad de priorizar la búsqueda de los desaparecidos.

Sobre el discurso de Orsi

Consultado específicamente sobre abordaje del tema de los desaparecidos en el discurso del presidente Yamandú Orsi, Tassino expresó: “Fueron diez segundos del tema” en los que “dijo sobre la memoria y los archivos, la búsqueda… diez segundos”, remarcó.

Para las organizaciones de derechos humanos, el mensaje presidencial era una oportunidad para señalar con mayor claridad las políticas que el gobierno pretende impulsar en relación con la investigación de los crímenes de la dictadura.

Expectativas por nuevos archivos

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la aparición reciente de doce cajas con documentación del Consejo de Estado de la dictadura, halladas en el Palacio Legislativo. Sobre ese material, Tassino señaló que todavía es necesario evaluar su contenido antes de sacar conclusiones.

“Hay que ver qué es lo que hay ahí”, afirmó. Aunque consideró posible que aparezcan datos relevantes, advirtió que se trata de documentos de carácter institucional. “Son cajas entre comillas legales”, explicó.

El integrante de Madres y Familiares señaló además que la ausencia de información en muchos archivos oficiales no es casual. “No es casualidad que en todos los archivos, todos los lugares, la falta de archivo”, sostuvo. Y remarcó una constante en décadas de investigación: “En ningún archivo aparece ningún desaparecido”.