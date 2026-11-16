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Integra Empleo: nueva plataforma que conecta empresas con personas que buscan trabajo

La plataforma Integra Empleo conecta a empresas con personas que buscan trabajo y ofrece subsidios de hasta el 80% del salario.

Integra Empleo, nueva plataforma del MTSS.

Integra Empleo, nueva plataforma del MTSS.
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La herramienta comienza a funcionar a las 13:00 horas y permitirá a las empresas gestionar solicitudes de subsidios e incentivos previstos en la nueva Ley de Empleo Integral. Los beneficios cubrirán entre el 25% y el 80% de la remuneración del trabajador contratado, según las condiciones establecidas en la normativa.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, informó que el programa contará con un presupuesto aproximado de 10 millones de dólares y que apunta a ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades para conseguir empleo.

La plataforma es parte de la reglamentación de la Ley de Empleo Integral, aprobada por el Parlamento a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo. La normativa reúne y amplía mecanismos que anteriormente estaban contemplados en tres leyes: Empleo Juvenil, Fomento al Empleo y Promoción del Empleo.

¿A quiénes está dirigida la nueva Ley de Empleo Integral?

La normativa busca favorecer la contratación de personas pertenecientes a colectivos que suelen enfrentar mayores obstáculos para ingresar al mercado laboral. Entre ellos se encuentran:

  • Jóvenes.

  • Personas mayores de 45 años.

  • Mujeres jefas de hogar.

  • Personas afrodescendientes.

  • Personas con discapacidad.

  • Población trans.

  • Personas liberadas del sistema penitenciario.

  • Padres y madres de hijos con discapacidad.

Castillo explicó que la reglamentación fue resultado de un proceso de intercambio territorial que incluyó recorridas por los 19 departamentos y alrededor de 25 localidades. En esas instancias se recogieron planteos y demandas para actualizar los instrumentos de promoción del empleo y adaptarlos a las necesidades actuales del mercado laboral.

El objetivo de Integra Empleo es simplificar los procedimientos, agilizar los trámites y facilitar el acceso de las empresas a los beneficios disponibles, al tiempo que se fortalece la conexión con quienes buscan una oportunidad laboral.

Yo Estudio y Trabajo abre inscripciones el 18 de noviembre

En paralelo a la puesta en marcha de Integra Empleo, el MTSS anunció una nueva edición del programa Yo Estudio y Trabajo, que promueve la primera experiencia laboral formal de jóvenes y busca compatibilizar el empleo con la continuidad educativa.

Las inscripciones para la 15.ª edición comenzarán el miércoles 18 de noviembre a las 13:30 horas y permanecerán abiertas hasta el 25 de noviembre a las 23:59.

En esta oportunidad, la convocatoria estará dirigida a jóvenes de entre 15 y 24 años, de acuerdo con la ampliación de la población destinataria prevista en la nueva normativa.

El sorteo para definir a los participantes se realizará el 1.º de diciembre a las 12:00 horas en la sede del Ministerio de Trabajo.

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