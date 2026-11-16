Integra Empleo: nueva plataforma que conecta empresas con personas que buscan trabajo

La plataforma es parte de la reglamentación de la Ley de Empleo Integral, aprobada por el Parlamento a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo. La normativa reúne y amplía mecanismos que anteriormente estaban contemplados en tres leyes: Empleo Juvenil, Fomento al Empleo y Promoción del Empleo.

¿A quiénes está dirigida la nueva Ley de Empleo Integral?

La normativa busca favorecer la contratación de personas pertenecientes a colectivos que suelen enfrentar mayores obstáculos para ingresar al mercado laboral. Entre ellos se encuentran:

Jóvenes.

Personas mayores de 45 años.

Mujeres jefas de hogar.

Personas afrodescendientes.

Personas con discapacidad.

Población trans.

Personas liberadas del sistema penitenciario.

Padres y madres de hijos con discapacidad.

Castillo explicó que la reglamentación fue resultado de un proceso de intercambio territorial que incluyó recorridas por los 19 departamentos y alrededor de 25 localidades. En esas instancias se recogieron planteos y demandas para actualizar los instrumentos de promoción del empleo y adaptarlos a las necesidades actuales del mercado laboral.

El objetivo de Integra Empleo es simplificar los procedimientos, agilizar los trámites y facilitar el acceso de las empresas a los beneficios disponibles, al tiempo que se fortalece la conexión con quienes buscan una oportunidad laboral.

Yo Estudio y Trabajo abre inscripciones el 18 de noviembre

En paralelo a la puesta en marcha de Integra Empleo, el MTSS anunció una nueva edición del programa Yo Estudio y Trabajo, que promueve la primera experiencia laboral formal de jóvenes y busca compatibilizar el empleo con la continuidad educativa.

Las inscripciones para la 15.ª edición comenzarán el miércoles 18 de noviembre a las 13:30 horas y permanecerán abiertas hasta el 25 de noviembre a las 23:59.

En esta oportunidad, la convocatoria estará dirigida a jóvenes de entre 15 y 24 años, de acuerdo con la ampliación de la población destinataria prevista en la nueva normativa.

El sorteo para definir a los participantes se realizará el 1.º de diciembre a las 12:00 horas en la sede del Ministerio de Trabajo.