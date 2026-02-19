Doble alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes y severas en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) activó esta mañana una doble alerta (naranja y amarilla) ante el avance de una perturbación atmosférica que afecta a gran parte del territorio nacional. El fenómeno, asociado a una masa de aire húmeda e inestable, está generando tormentas fuertes y puntualmente severas.
Riesgos meteorológicos esperados
Según el informe oficial, las zonas bajo alerta podrán registrar los siguientes fenómenos:
Lluvias copiosas en periodos cortos de tiempo.
Caída de granizo de diversos tamaños.
Intensa actividad eléctrica.
Rachas de vientos muy fuertes de carácter puntual.
Zonas bajo Alerta Naranja (Riesgo Importante)
La advertencia naranja, que implica un nivel de riesgo meteorológico importante, abarca la totalidad de los departamentos de Artigas, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano.
Asimismo, afecta localidades específicas en:
Colonia: (Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, Tarariras, entre otras).
Durazno: (Baygorria, Centenario y Feliciano).
Flores: (Trinidad, Andresito e Ismael Cortinas).
Tacuarembó: (Paso de los Toros, Curtina y la capital departamental).
Rivera: (Tranqueras y Masoller).
Zonas bajo Alerta Amarilla (riesgo menor pero vigilante)
La advertencia amarilla se extiende a los departamentos de San José (totalidad), así como a zonas de Canelones, Cerro Largo, Florida, Lavalleja y Treinta y Tres, donde se esperan fenómenos de menor intensidad pero que requieren atención.
Ambas alertas rigen desde las 06:00 horas de este jueves y el organismo técnico tiene prevista una actualización para las 11:35 horas, o antes si las condiciones atmosféricas presentan cambios significativos. Inumet recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante el riesgo de vientos fuertes y actividad eléctrica.