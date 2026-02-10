Dos hombres fueron asesinados a tiros en Las Piedras

En una rueda de prensa, la fiscal Bárbara Zapater detalló que "por lo menos" hubo diez disparos en contra de las víctimas. Una de ellas tenía tres impactos de bala en la cabeza.

Policía busca a los sicarios

La fiscal sostuvo que los atacantes "habrían llegado en moto". "Hay como un derrape en el piso de una moto", señaló Zapater.

Por otra parte, informó que "ambos tenían antecedentes penales". El de 39 años registraba siete antecedentes por delitos vinculados a drogas, homicidio, lesiones personales y receptación, y se encontraba requerido por un hurto en Las Piedras; y el de 44 años tenía 12 antecedentes por estafa, hurto, receptación y estupefacientes.

La Fiscalía trabaja con las cámaras del Ministerio del Interior que están en la entrada del barrio, a dos cuadras del lugar del crimen, para tratar de dilucidar quiénes son los responsables del ataque mortal. "También estamos trabajando con -el departamento de- Homicidios y Policía Científica, que allanaron una vivienda. Esperamos encontrar algún elemento más que aclare el hecho", apuntó expresó Zapater.