Dos hombres de 39 y 44 años fueron asesinados a tiros sobre las seis de la mañana de este martes 10 de febrero en Continuación 25 de Mayo esquina Pasaje 8, en el barrio Corfrisa de Las Piedras (Canelones). Las víctimas fueron atacadas a balazos (una de ellas recibió diez disparos) por individuos que se trasladaban en una moto.
Doble homicidio
Dos hombres fueron asesinados a tiros en Las Piedras
Un doble homicidio ocurrió a primeras horas de la mañana de este martes en el barrio Corfrisa de Las Piedras (Canelones). Los atacantes se trasladaban en moto.