Doble homicidio

Dos hombres fueron asesinados a tiros en Las Piedras

Un doble homicidio ocurrió a primeras horas de la mañana de este martes en el barrio Corfrisa de Las Piedras (Canelones). Los atacantes se trasladaban en moto.

Investigan doble homicidio en Las Piedras.

Por Redacción Caras y Caretas

Dos hombres de 39 y 44 años fueron asesinados a tiros sobre las seis de la mañana de este martes 10 de febrero en Continuación 25 de Mayo esquina Pasaje 8, en el barrio Corfrisa de Las Piedras (Canelones). Las víctimas fueron atacadas a balazos (una de ellas recibió diez disparos) por individuos que se trasladaban en una moto.

Según el parte de la Policía, un testigo señaló que escuchó "varias motos haciendo ruido" y luego "disparos"; y que al salir de su casa vio a las víctimas tiradas en la calle. Uno de los hombres tenía un casco colocado en la cabeza. En la escena del tiroteo, que fue periciada por la Policía Científica, se incautaron seis casquillos y cuatro cartuchos calibre 9 mm, consignó Subrayado.

La Policía indicó que las víctimas también dispararon, puesto que en sus manos se encontró restos de disparo de arma de fuego.

En una rueda de prensa, la fiscal Bárbara Zapater detalló que "por lo menos" hubo diez disparos en contra de las víctimas. Una de ellas tenía tres impactos de bala en la cabeza.

Policía busca a los sicarios

La fiscal sostuvo que los atacantes "habrían llegado en moto". "Hay como un derrape en el piso de una moto", señaló Zapater.

Por otra parte, informó que "ambos tenían antecedentes penales". El de 39 años registraba siete antecedentes por delitos vinculados a drogas, homicidio, lesiones personales y receptación, y se encontraba requerido por un hurto en Las Piedras; y el de 44 años tenía 12 antecedentes por estafa, hurto, receptación y estupefacientes.

La Fiscalía trabaja con las cámaras del Ministerio del Interior que están en la entrada del barrio, a dos cuadras del lugar del crimen, para tratar de dilucidar quiénes son los responsables del ataque mortal. "También estamos trabajando con -el departamento de- Homicidios y Policía Científica, que allanaron una vivienda. Esperamos encontrar algún elemento más que aclare el hecho", apuntó expresó Zapater.

