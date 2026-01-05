Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en una boca de drogas en Durazno

Dos hombres de 18 y 24 años de edad fueron asesinados a tiros en la madrugada de este lunes 5 de enero en la ciudad de Durazno. Según informó la Policía local, las víctimas estaban en una boca de drogas del barrio Villa Guadalupe de esa ciudad. Los jóvenes asesinados residían en Montevideo.
Uno de ellos fue encontrado sin vida en el lugar, con un disparo en el tórax.
A pocos metros de la boca, los efectivos encontraron, aún con vida, al otro hombre herido de bala en el ataque y lo trasladaron a un centro de salud donde murió al poco tiempo. Entre su ropa, le incautaron un envoltorio con 27,5 gramos de pasta base, añadió la información oficial, según consignó Subrayado.
En la escena del crimen, la Policía Científica incautó una bolsa con 11 cartuchos de calibre 38.
Hasta el momento no hay detenidos por el doble homicidio que es investigado por la Fiscalía y la Policía de Durazno.