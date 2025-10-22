Dos jóvenes fueron condenados por simular un secuestro en Maldonado

Ante la gravedad del hecho, se dio intervención al Departamento de Hechos Complejos y al Grupo de Reserva Táctica (GRT), quienes se desplegaron rápidamente en el lugar junto a autoridades policiales de la Jefatura de Maldonado. Mientras tanto, los operadores del servicio de emergencia 911, lograron determinar el lugar del hecho.

Al ubicar y registrar la vivienda, la Policía identificó a un hombre de 21 años sin antecedentes penales y a una adolescente de 17 años, quienes reconocieron haber realizado la llamada a modo de broma.

Ambas personas indicaron que otro hombre había participado, quien fue ubicado a pocos metros del lugar e identificado como Lucas Ignacio Umpiérrez Soler, de 18 años, poseedor de antecedentes penales.

Tres detenidos y dos condenados por simulación de delito

Los tres fueron trasladados a dependencias policiales para que declaren sobre la situación. Enterada la Fiscal de 3º Turno, dispuso diversas diligencias, entre ellas, el cese de detención de la adolescente y la conducción de los jóvenes a su despacho.

Tras la audiencia celebrada el 21 de octubre en el Juzgado Letrado de Maldonado de 4º Turno, la Justicia dispuso la condena de Lucas Ignacio Umpiérrez Soler como autor penalmente responsable de un delito de simulación de delito, y se le impuso una pena de 4 meses de prisión.

El hombre de 21 años fue condenado por el mismo delito a 5 meses de prisión, pena que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.