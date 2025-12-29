Ejército Popular de China realiza maniobras militares cerca de Taiwán

El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China lleva a cabo maniobras militares alrededor de la región china de Taiwán. Shi Yi, portavoz del Comando, detalló que los ejercicios son una advertencia contra las fuerzas secesionistas taiwanesas. Indicó que desde este 29 de diciembre, el Comando del Teatro Oriental del EPL despliega sus fuerzas navales, aéreas y de cohetes para llevar a cabo ejercicios militares con nombre clave "Misión Justicia 2025", en el estrecho de Taiwán y áreas del norte, suroeste, sureste y este de la isla de Taiwán.
Los ejercicios militares
Se centrarán en cuestiones como patrullas de disposición de combate mar-aire, captura conjunta de superioridad integral, bloqueo de puertos y áreas clave, así como la disuasión en todas las dimensiones fuera de la cadena insular. Con buques y aviones acercándose a la isla de Taiwan en estrecha proximidad desde diferentes direcciones, la tropas de múltiples fuerzas participarán en asaltos conjuntos para poner a prueba sus capacidades de operaciones conjuntas. El portavoz añadió que se trata de una firme advertencia contra las fuerzas secesionistas taiwanesas, y una acción legítima y necesaria para proteger la soberanía y la unidad nacional de China".
Ji Yi, CGTN en español, Beijing