Ejército Popular de China realiza maniobras militares cerca de Taiwán

Los ejercicios militares

Se centrarán en cuestiones como patrullas de disposición de combate mar-aire, captura conjunta de superioridad integral, bloqueo de puertos y áreas clave, así como la disuasión en todas las dimensiones fuera de la cadena insular. Con buques y aviones acercándose a la isla de Taiwan en estrecha proximidad desde diferentes direcciones, la tropas de múltiples fuerzas participarán en asaltos conjuntos para poner a prueba sus capacidades de operaciones conjuntas. El portavoz añadió que se trata de una firme advertencia contra las fuerzas secesionistas taiwanesas, y una acción legítima y necesaria para proteger la soberanía y la unidad nacional de China".