El cine nacional llega al Parque Mauá: comienza un ciclo gratuito frente a la costa

Este martes 10 de febrero, el emblemático Parque Mauá (antiguo predio de la Compañía del Gas) se transformará en una sala de cine al aire libre. La inauguración del ciclo "Cine en el Mauá" comenzará a las 20:00 horas con la proyección de un hito de la cinematografía uruguaya: "El Dirigible", de Pablo Dotta.
Esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Intendencia de Montevideo, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y Montevideo Audiovisual.
Cine, patrimonio y paisaje
El ciclo busca resignificar el Parque Mauá como un espacio de encuentro donde el patrimonio industrial dialoga con el paisaje costero. Para esta experiencia, se ha instalado una pantalla de 9 por 4 metros sobre el muro costero, ofreciendo a los asistentes una vista privilegiada del cine y el entorno natural.
Detalles de la programación
Durante todo el mes de febrero, el público podrá disfrutar de una selección de estrenos recientes y clásicos, con una propuesta diversa:
-
Público Infantil: Dos películas especialmente seleccionadas para los más pequeños.
Público Joven y Adulto: Dos funciones dirigidas a audiencias mayores.
Integración Regional: El ciclo incluirá también una película peruana, fomentando el intercambio cultural sudamericano.
Información para el público
-
Días y Horarios: Las funciones comienzan a las 20:00 horas.
Entrada: Libre y gratuita.
Recomendación: Se sugiere a los asistentes concurrir con silla o reposera para mayor comodidad.
Horario del Parque: El predio está abierto al público todos los días de 09:00 a 22:00 horas.
Cine uruguayo al alcance de todos
Además de las funciones presenciales, se recuerda a la ciudadanía que el catálogo de cine uruguayo 2025 - 2026, compuesto por 80 títulos, se encuentra disponible de forma gratuita en las plataformas Antel TV y el canal oficial de ACAU en YouTube.
Programación
El dirigible
- Dirección: Pablo Dotta.
- Martes 10 de febrero.
Becho
- Dirección: José Infantozzi.
- Viernes 13 de febrero.
Perros
- Dirección: Gerardo Minutti.
- + 12 años.
- Sábado 14 de febrero.
Kayara: La Princesa Inca
- Dirección: César Zelada (Perú).
- Viernes 20 de febrero.
El tema del verano
- Dirección: Pablo Stoll.
- + 12 años.
- Sábado 21 de febrero.
Emoción a cielo abierto
- Documental sobre historia del Teatro de Verano.
- Dirección de Federico Lemos.
- Apta para todo público.
- Jueves 26 de febrero.
(Con información de IM)