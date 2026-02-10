El cine nacional llega al Parque Mauá: comienza un ciclo gratuito frente a la costa

Este martes 10 de febrero, el emblemático Parque Mauá (antiguo predio de la Compañía del Gas) se transformará en una sala de cine al aire libre. La inauguración del ciclo "Cine en el Mauá" comenzará a las 20:00 horas con la proyección de un hito de la cinematografía uruguaya: "El Dirigible", de Pablo Dotta.