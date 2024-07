Según queda de manifiesto en la denuncia, la situación impactó en su familia y en su negocio: "Lo que más me preocupó es que al llegar a casa mi hija menor me pregunta, muy preocupada, sobre qué había hecho yo, porque se estaba difundiendo todo eso. Estas afirmaciones de Lereté dañaron mi imagen y me generaron daños y perjuicios. Primero porque se generó un manto de duda enorme, yo vivo en una ciudad pequeña y la gente se conoce. Además tenía dos contratos casi cerrados con mi empresa y los dos días cayeron los dos, proyectos que venían siendo trabajados desde hacía tiempo y por allegados me enteré que se debía el escándalo mediático que generaron las declaraciones de Lereté".