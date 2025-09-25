Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad El Pelón | detenido | Playa Verde

Viajaba armado por Florida

Cayó "El Pelón": fue detenido mientras conducía una moto

José Carlos Machado, alias "El Pelón", sospechado de ser el autor del homicidio de una mujer en Playa Verde (y otros), fue detenido por la Policía Caminera.

El Pelón fue arrestado en Mendoza Chico (Florida).

Por Redacción Caras y Caretas

La Policía confirmó que este jueves fue detenido unos de los delincuentes prófugos más peligrosos: José Carlos Machado, alias "El Pelón". Sospechado por cometer tres homicidios en el último mes, entre ellos el de Thalía Tuvi Viera, el pasado 5 de setiembre en la rambla de Playa Verde, por el cual fue imputado su tío días atrás.

Machado viajaba en una moto, cuando en un control de rutina de Policía Caminera en Mendoza Chico (departamento de Florida) fue reconocido y arrestado en el momento por los efectivos, informó el Canal TV Florida.

Cerca de la escena encontraron un arma de fuego que habría descartado el criminal al detectar la presencia policial.

Otros dos homicidios

"El Pelón" era buscado por otros dos homicidios cometidos en Canelones, departamento en el que residía antes de estar prófugo.

Está vinculado al asesinato de un hombre de 33 años en Colonia Nicolich, que ocurrió el 8 de septiembre.

Otro crimen por el que está acusado ocurrió el 13 de septiembre en el barrio Estadio de Pando, donde asesinó a un hombre de 31 años.

La semana pasada, cuando la Policía alertó por la búsqueda de este criminal, las autoridades aseguraron que tiene un “largo historial delictivo.

Además de los últimos tres homicidios de los, Machado ya había cometido otros tres cuando era menor, tiene anotaciones por drogas y rapiña agravada, y un antecedente penal por incendio, delito por el que estuvo preso.

El video difundido por "El Pelón", alegando su inocencia

Días atrás, desde la clandestinidad, grabó un video que mandó a diferentes medios de comunicación alegando su inocencia.

"A mí hasta que no se me compruebe un delito... Yo sé lo que hago y lo que no hago", aseguró en un mensaje de video que fue difundido por Telenoche.

"Yo a la brevedad ando por la Justicia como tiene que ser . Pero tanto que me ensucian, por eso no me he presentado. No tengo por qué andar ocultándome como estoy", expresó Machado.

