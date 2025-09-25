Cayó "El Pelón": fue detenido mientras conducía una moto

G1t1fAjWAAAXQ7h

Otros dos homicidios

"El Pelón" era buscado por otros dos homicidios cometidos en Canelones, departamento en el que residía antes de estar prófugo.

Está vinculado al asesinato de un hombre de 33 años en Colonia Nicolich, que ocurrió el 8 de septiembre.

Otro crimen por el que está acusado ocurrió el 13 de septiembre en el barrio Estadio de Pando, donde asesinó a un hombre de 31 años.

La semana pasada, cuando la Policía alertó por la búsqueda de este criminal, las autoridades aseguraron que tiene un “largo historial delictivo.

Además de los últimos tres homicidios de los, Machado ya había cometido otros tres cuando era menor, tiene anotaciones por drogas y rapiña agravada, y un antecedente penal por incendio, delito por el que estuvo preso.

El video difundido por "El Pelón", alegando su inocencia

Días atrás, desde la clandestinidad, grabó un video que mandó a diferentes medios de comunicación alegando su inocencia.

"A mí hasta que no se me compruebe un delito... Yo sé lo que hago y lo que no hago", aseguró en un mensaje de video que fue difundido por Telenoche.

"Yo a la brevedad ando por la Justicia como tiene que ser . Pero tanto que me ensucian, por eso no me he presentado. No tengo por qué andar ocultándome como estoy", expresó Machado.