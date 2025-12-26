El pronóstico para Uruguay anuncia tormentas aisladas y máximas de hasta 35 grados

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su reporte pronóstico detallando las condiciones atmosféricas que prevalecerán en el territorio nacional durante los próximos días, destacando un marcado ascenso de las temperaturas y la persistencia de inestabilidad en diversas zonas. Para este viernes 26 de diciembre, se espera una jornada calurosa con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 35°C dependiendo de la región. En el área metropolitana, la mañana se presenta clara con neblinas aisladas, mientras que hacia la tarde la nubosidad irá en aumento sin expectativas de precipitaciones inmediatas, manteniendo una máxima cercana a los 29°C.