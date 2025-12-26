Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad pronóstico | tormentas |

Buen cierre de año

El pronóstico para Uruguay anuncia tormentas aisladas y máximas de hasta 35 grados

Según Inumet el pronóstico muestra tiempo estable en la mayoría del país aunque pueden desarrollarse precipitaciones aisladas en algunas zonas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su reporte pronóstico detallando las condiciones atmosféricas que prevalecerán en el territorio nacional durante los próximos días, destacando un marcado ascenso de las temperaturas y la persistencia de inestabilidad en diversas zonas. Para este viernes 26 de diciembre, se espera una jornada calurosa con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 35°C dependiendo de la región. En el área metropolitana, la mañana se presenta clara con neblinas aisladas, mientras que hacia la tarde la nubosidad irá en aumento sin expectativas de precipitaciones inmediatas, manteniendo una máxima cercana a los 29°C.

En el resto del país, el panorama muestra variaciones significativas debido a la presencia de una masa de aire cálida y húmeda. Las zonas noroeste y noreste registrarán un ambiente muy caluroso con máximas que alcanzarán los 34°C, acompañadas de precipitaciones aisladas durante la mañana y una alta probabilidad de formación de tormentas hacia el final del día. Por su parte, el suroeste y el centro-sur del país mantendrán cielos parcialmente nublados con ráfagas de viento del sector norte que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora, manteniendo la sensación térmica elevada durante toda la jornada.

Pronóstico de fin de semana

De cara al fin de semana, el pronóstico extendido indica que el sábado 27 de diciembre se consolidará el ambiente inestable en gran parte del territorio nacional. Se prevé un cielo mayormente nuboso a cubierto con la formación de tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y noche, mientras que las temperaturas continuarán en rangos elevados, situándose entre los 22°C de mínima y los 32°C de máxima. Los vientos rotarán al sector noreste y noroeste con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en zonas costeras y áreas de tormenta.

Para el domingo 28 de diciembre, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse gradualmente, aunque persistirá la nubosidad y la presencia de neblinas durante las primeras horas del día. Se espera un leve descenso en la intensidad del viento, que se fijará predominantemente desde el sureste, aportando un respiro relativo frente al calor extremo de los días previos. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y prestar especial atención a las actualizaciones de las alertas meteorológicas vigentes ante la posible ocurrencia de fenómenos puntualmente fuertes asociados a las tormentas previstas.

