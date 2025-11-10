Enfermera fue víctima de "una brutal agresión física y verbal" en el Clínicas

El asunto será tratado en la Mesa Representativa del sindicato, así como en la Asamblea General, para evaluar medidas colectivas. “Estos hechos no deben, bajo ningún concepto, naturalizarse ni ser tolerados”.

La agresión

Según la denuncia presentada por la trabajadora, la mujer la aguardó al finalizar su turno y la atacó en el hall del hospital, donde la tironeó de la mochila y le propinó golpes de puño y patadas en la cara y el cuerpo. La funcionaria realizó la denuncia policial correspondiente, informó la División de Enfermería del hospital.

La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) emitió un comunicado en el que expresó su posición sobre el hecho. El gremio señaló que “exige a las autoridades competentes medidas concretas para garantizar la seguridad laboral y el respeto hacia quienes sostienen cotidianamente la atención en salud pública”.

La UTHC agregó que el tema será abordado en la próxima sesión de la mesa representativa, con la posibilidad de elevarlo a la Asamblea General para considerar la adopción de medidas colectivas si se estima necesario.

“El sindicato advirtió que estos hechos no deben, bajo ningún concepto, naturalizarse ni ser tolerados”, concluye el comunicado.