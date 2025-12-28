Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

turismo

Entre enero y noviembre, Uruguay recibió más de 3.200.000 visitantes

Los datos del Departamento de Investigación y Estadísticas del Mintur confirman que entre enero y noviembre ingresaron un total de 3.207.536 visitantes.

Montevideo, uno de los destinos más visitados.

Montevideo, uno de los destinos más visitados.

 Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

El Ministerio de Turismo (Mintur) informó que durante los primeros 11 meses de 2025 arribaron a Uruguay 3.207.536 visitantes, de los que 2.160.792 son argentinos. Desde Brasil llegaron unos 432.200 turistas. A ellos se suman los 80.760 visitantes chilenos, 71.190 paraguayos y 37.287 colombianos.

Los restantes llegaron desde otras regiones del mundo: 174.857 de Europa, 109.216 desde América del Norte y 141.234 provenientes de otros lugares.

Con estos datos, proporcionados por el Departamento de Investigación y Estadísticas del ministerio, el Mintur destacó el arribo de más de 3.200.000 turistas desde el 1.° de enero hasta el 30 de noviembre de 2025.

Asimismo, la cartera indicó que el ingreso de divisas estimado fue de U$S 1.784 millones.

Montevideo y Punta del Este

Los datos indican que Montevideo es el destino más visitado de Uruguay, seguido por Punta del Este, en Maldonado.

Le sigue la ciudad de Colonia, en tercer lugar. En cuarto, el corredor termal de Guaviyú, Daymán y Arapey. En quinto, los balnearios de la Costa de Oro, en el departamento de Canelones. Continúan los balnearios de la costa de Rocha y cierra la lista el balneario Piriápolis, en Maldonado.

Más visitantes

Para esta temporada se estima que el puerto de Montevideo recibirá unos 100 cruceros durante la temporada 2026. Además, unos 35 buques realizarán escalas técnicas en la terminal capitalina. Por su parte, Punta del Este sumará 39 buques turísticos en el período.

El titular de la cartera, Pablo Menoni, señaló al crucerismo como uno de los principales productos turísticos del país, que en 2024 permitió un ingreso de divisas por U$S14.600.000, cifra que, consideró, dinamizó el empleo y la economía nacional.

Subrayó que esta industria involucra tanto a empresas como a trabajadores individuales, y remarcó que el ministerio impulsa acciones para profesionalizar al personal. Además, valoró que los cruceristas continúen eligiendo nuestro país, porque “una vez que vienen, se sorprenden y vuelven”.

Dejá tu comentario

Te puede interesar