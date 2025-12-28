Entre enero y noviembre, Uruguay recibió más de 3.200.000 visitantes

Asimismo, la cartera indicó que el ingreso de divisas estimado fue de U$S 1.784 millones.

Montevideo y Punta del Este

Los datos indican que Montevideo es el destino más visitado de Uruguay, seguido por Punta del Este, en Maldonado.

Le sigue la ciudad de Colonia, en tercer lugar. En cuarto, el corredor termal de Guaviyú, Daymán y Arapey. En quinto, los balnearios de la Costa de Oro, en el departamento de Canelones. Continúan los balnearios de la costa de Rocha y cierra la lista el balneario Piriápolis, en Maldonado.

Más visitantes

Para esta temporada se estima que el puerto de Montevideo recibirá unos 100 cruceros durante la temporada 2026. Además, unos 35 buques realizarán escalas técnicas en la terminal capitalina. Por su parte, Punta del Este sumará 39 buques turísticos en el período.

El titular de la cartera, Pablo Menoni, señaló al crucerismo como uno de los principales productos turísticos del país, que en 2024 permitió un ingreso de divisas por U$S14.600.000, cifra que, consideró, dinamizó el empleo y la economía nacional.

Subrayó que esta industria involucra tanto a empresas como a trabajadores individuales, y remarcó que el ministerio impulsa acciones para profesionalizar al personal. Además, valoró que los cruceristas continúen eligiendo nuestro país, porque “una vez que vienen, se sorprenden y vuelven”.