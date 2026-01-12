Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

cambios y seguridad

Este año debe quedar operativo el permiso de conducir por puntos

El permiso de conducir por puntos establece un sistema de premios y castigos con la vista puesta en mejorar la seguridad el tránsito.

Permiso por puntos traerá cambios en el tránsito.

 Gastón Britos/ FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Este año 2026 será el de la implementación del permiso de conducir por puntos, iniciativa que procura establecer un sistema de premios y castigos, que se reconozca a aquellas personas que tienen un buen desempeño en el tránsito y que se castigue a quienes cometan inconductas viales.

Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, en diálogo con Comunicación Presidencial, explicó que uno de los aspectos que este sistema deja por fuera de la consideración es la capacidad económica de las personas para permanecer habilitadas a conducir un vehículo.

Indicó que la idea es que en 2026 esté operativo el nuevo sistema. En ese sentido, a partir del día que se determine para su puesta en marcha, cada persona que posea un permiso vigente iniciará con un saldo de 12 puntos, “de manera excepcional, y como inicio del proceso”, dijo Metediera.

Asimismo, la persona que obtenga su permiso de conducir, que será en las mismas condiciones que se lleva adelante en la actualidad, se le cargará un saldo inicial de 8 puntos. De esta forma, pasará de 8 a 12 puntos en dos años, de 12 a 14 en tres años, y de 14 a 15 en otros 3 años, siendo 15 el puntaje máximo.

Infracciones quitan puntos

Las distintas infracciones de tránsito restarán puntos. Ante la pérdida de puntos, el conductor tendrá dos opciones: podrá escoger el programa de recuperación de puntos que, de manera voluntaria, le permitirá recobrar parte de los puntos perdidos. O de manera obligatoria si llegó al puntaje cero, porque la sanción es la pérdida del permiso y debe pasar obligatoriamente por el programa para recuperar puntos y poder volver a conducir.

Metediera remarcó que de lo que se trata es de reconocer a todas aquellas personas “que hacen las cosas bien”, que hoy no sucede, “y eso es parte del cambio”, dijo.

Las infracciones que restan puntos son:

• Conducir bajo el efecto de alcohol o drogas quita todos los puntos de la libreta

• Negarse a una prueba de alcohol o drogas quita todos los puntos

• Participar en competencias irregulares (picadas) también retira todos los puntos

• Utilizar el teléfono móvil u otro sistema que implique el uso de las manos durante la conducción quita seis puntos

• Conducir al doble de la velocidad permitida quita seis puntos

• Conducir un vehículo sin la libreta correspondiente a la categoría del rodado, quita cuatro puntos

• Exceso de velocidad que supere los 30 kilómetros por hora de la velocidad habilitada, quita dos puntos

• No usar cinturón de seguridad, quita dos puntos

• No usar casco, sea conductor o acompañante de birodado, quita dos puntos

• Menor de 12 años sentado en asiento delantero, quita dos puntos

• Menor de 12 años sentado sin un sistema de retención infantil, quita dos puntos

Quienes queden inhabilitados para conducir por pérdida total de puntos deberán pasar por un programa de recuperación y tendrán que aprobar un examen teórico de contenido socio-educativo, que incluye dimensiones sanitarias y jurídicas, entre otras, para que la persona comprenda a cabalidad las consecuencias de su accionar en el tránsito.

