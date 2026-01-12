El Hospital de Clínicas da un paso estratégico en su modelo asistencial con la implementación de una nueva sala de internación diseñada específicamente para abordar crisis de salud mental de forma inmediata. Según confirmó el director del hospital universitario, Álvaro Villar, el espacio contará con 10 camas destinadas a pacientes que ingresan por el servicio de emergencia.
Para estadías breves
Hospital de Clínicas refuerza la atención en Salud Mental con nueva sala de internación
