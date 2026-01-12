Hacete socio para acceder a este contenido

Hospital de Clínicas

Para estadías breves

Hospital de Clínicas refuerza la atención en Salud Mental con nueva sala de internación

Según confirmó el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, el espacio contará con 10 camas destinadas a pacientes que ingresan por el servicio de emergencia.

Hospital de Clínicas refuerza la atención en Salud Mental con nueva sala de internación.

Hospital de Clínicas refuerza la atención en Salud Mental con nueva sala de internación.

 Foto: Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El Hospital de Clínicas da un paso estratégico en su modelo asistencial con la implementación de una nueva sala de internación diseñada específicamente para abordar crisis de salud mental de forma inmediata. Según confirmó el director del hospital universitario, Álvaro Villar, el espacio contará con 10 camas destinadas a pacientes que ingresan por el servicio de emergencia.

En diálogo con Comunicación Presidencial, el jerarca explicó que el objetivo central de esta iniciativa es brindar una respuesta rápida a las descompensaciones agudas. El protocolo establece un régimen de internación breve, estimado en unos siete días, donde el foco está puesto en la estabilización del usuario mediante el trabajo de un equipo multidisciplinario.

"Son usuarios que consultan por descompensaciones y requieren de una compensación por unos días, hasta poder continuar el tratamiento crónico", señaló Villar.

Por otro lado, Villar recordó que el nuevo dispositivo no funciona de forma aislada, sino que se integra a la estructura ya existente del hospital, que cuenta con un hospital diurno para tratamientos de entre 15 y 20 días, y con cuidados de larga estadía a través de la coordinación con diferentes dispositivos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), como el hospital Vilardebó.

Un hospital más compacto y eficiente

Más allá de la salud mental, el Hospital de Clínicas atraviesa una transformación estructural profunda. En tal sentido, el jerarca destacó que gracias a un apoyo económico recibido en 2025, se está ejecutando un plan de "compactación" asistencial.

Este proceso busca optimizar la eficiencia trasladando servicios clave —como el block quirúrgico, el CTI y diversas áreas de internación— desde los pisos más altos hacia niveles más bajos para centralizar la atención. Para estas obras, ya se han destinado 100 millones de pesos, y la institución ha solicitado una inversión adicional de 60 millones de dólares para completar el proyecto.

