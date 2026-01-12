Hospital de Clínicas refuerza la atención en Salud Mental con nueva sala de internación.

Por otro lado, Villar recordó que el nuevo dispositivo no funciona de forma aislada, sino que se integra a la estructura ya existente del hospital, que cuenta con un hospital diurno para tratamientos de entre 15 y 20 días, y con cuidados de larga estadía a través de la coordinación con diferentes dispositivos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), como el hospital Vilardebó.

Un hospital más compacto y eficiente

Más allá de la salud mental, el Hospital de Clínicas atraviesa una transformación estructural profunda. En tal sentido, el jerarca destacó que gracias a un apoyo económico recibido en 2025, se está ejecutando un plan de "compactación" asistencial.

Este proceso busca optimizar la eficiencia trasladando servicios clave —como el block quirúrgico, el CTI y diversas áreas de internación— desde los pisos más altos hacia niveles más bajos para centralizar la atención. Para estas obras, ya se han destinado 100 millones de pesos, y la institución ha solicitado una inversión adicional de 60 millones de dólares para completar el proyecto.