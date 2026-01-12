Tras un operativo nocturno, la Policía de Artigas logró desarticular una maniobra de contrabando de más de 15.000 cajas de cigarrillos ingresadas ilegalmente desde Brasil. La mercadería incautada -de procedencia paraguaya- fue valuada en más de tres millones de pesos uruguayos y el responsable fue condenado por contrabando.
Descubren en Artigas una maniobra de contrabando de 15.500 cajas de cigarrillos paraguayos
