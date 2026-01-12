Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad contrabando |

Condenado venía de Brasil

Descubren en Artigas una maniobra de contrabando de 15.500 cajas de cigarrillos paraguayos

La Policía de Artigas desarticuló una gran maniobra de contrabando de cigarrillos y fue condenado un hombre que las transportaba desde Quaraí (Brasil).

Cargamento de cigarrillos de contrabando incautados en Artigas.

Por Redacción Caras y Caretas

Tras un operativo nocturno, la Policía de Artigas logró desarticular una maniobra de contrabando de más de 15.000 cajas de cigarrillos ingresadas ilegalmente desde Brasil. La mercadería incautada -de procedencia paraguaya- fue valuada en más de tres millones de pesos uruguayos y el responsable fue condenado por contrabando.

Detalles del operativo en Artigas

El procedimiento se llevó a cabo en la noche del pasado viernes 9 de enero en la zona de Rambla Kennedy y Terán, donde los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta cuyo conductor transportaba una importante carga de cigarrillos ingresados de forma ilegal desde la ciudad brasileña de Quaraí.

Como resultado del operativo, se incautaron 15.500 cajillas de cigarrillos marca GIFT, una camioneta Ford Willis, un motor fuera de borda marca Parsun y otros elementos vinculados a la causa.

Mercadería incautada por la policía._0

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente, y posteriormente se dio intervención a la Dirección Nacional de Aduanas.

El organismo aduanero efectuó una valoración primaria de la mercadería incautada, la cual supera los tres millones de pesos uruguayos.

Hombre fue condenado por contrabando

Puesto el caso a disposición de la Justicia, el conductor del vehículo, un hombre de 48 años identificado por las iniciales C.C.F.L., fue condenado como penalmente responsable de un delito de contrabando.

La sentencia establece una pena de 24 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, que incluye arresto domiciliario total durante los primeros diez meses, el uso obligatorio de un dispositivo de geolocalización y el cierre de fronteras.

