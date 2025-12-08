Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad túnel | 18 de Julio | Respaldo financiero

Ya veremos

¿Esto es real?: un túnel subterráneo por 18 de Julio:

Montevideo avanza en estudios para un túnel bajo 18 de Julio que transformaría la movilidad central con ómnibus eléctricos y estaciones subterráneas.

¿Un túnel por 18 de julio?

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La posibilidad de construir un túnel subterráneo bajo la avenida 18 de Julio ya no es solo una idea en estudio porque comienza a perfilarse como un proyecto viable. En las últimas semanas, la Intendencia de Montevideo inició cateos en distintos puntos de la avenida para evaluar el subsuelo y definir la extensión del corredor subterráneo que integrará la reforma del transporte metropolitano.

Este megaproyecto, impulsado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), prevé un sistema BRT con ómnibus articulados de alta capacidad que circularán por carriles exclusivos. Resolver la congestión crónica en 18 de Julio se volvió un objetivo central, y el túnel aparece como la pieza fundamental.

La ministra Lucía Etcheverry sostuvo que los estudios realizados hasta ahora confirman que la obra es técnicamente posible. Los cateos coinciden con informes previos y señalan que la profundidad de la piedra no representa riesgos mayores. Aunque aún falta procesar la mitad de los puntos analizados, el panorama preliminar es que: “Se puede hacer un túnel”, afirmó.

Respaldo financiero

El proyecto cuenta además con un respaldo financiero no menor, una línea de crédito del BID por 500 millones de dólares. Documentos recientes del organismo detallan un túnel estimado en 3,2 kilómetros, con dos carriles —uno por sentido— y seis estaciones subterráneas cada 500 metros. Las frecuencias previstas de los ómnibus eléctricos serían de tres minutos, reduciendo el tiempo total de viaje de 22 a 7 minutos.

Las estaciones incluirán baños públicos, cámaras, señalización digital, accesibilidad universal y muros resistentes al vandalismo. También se proyectan pasarelas peatonales de emergencia, puntos de resguardo para unidades con fallas y un sistema de iluminación LED de alta eficiencia. Un elemento distintivo será la incorporación de lucernarios que permitirán el ingreso de luz natural desde la superficie.

La transformación no se limitará al subsuelo. En superficie, el BID propone un rediseño integral de la avenida que priorizará al peatón. Las veredas —especialmente la sur— se ampliarán significativamente y alojarán accesos a las estaciones, espacios verdes, drenajes sostenibles, módulos de atención ciudadana, salas de lactancia y baños accesibles. La ciclovía se trasladará a la acera sur, mientras que la norte ganará mobiliario, vegetación y equipamientos.

Rediseño

El rediseño contemplará zonas de encuentro, más espacio para locales gastronómicos y materiales sostenibles, con una lógica ambiental y de alta durabilidad. Cada tramo de la avenida será intervenido según sus características y flujos propios, particularmente en zonas culturales y de gran afluencia.

Las autoridades deben aún definir el tramo definitivo del túnel, mientras, Mario Bergara planteó extenderlo desde Ejido hasta Plaza Independencia, Etcheverry indicó que el inicio se ubicaría en la zona de Eduardo Acevedo, más cercano a la propuesta técnica del Cinve.

Los estudios de factibilidad incluyen además análisis sobre métodos de excavación —entre ellos tuneladora, método Austríaco y excavación a cielo abierto—, la gestión del impacto en la movilidad durante la obra y protocolos por posibles hallazgos arqueológicos, especialmente cerca de la Ciudadela.

Aunque todavía falta completar análisis y decisiones políticas, la combinación de estudios técnicos, planificación financiera y visión urbanística hace que una pregunta que parecía improbable cobre fuerza: ¿un túnel por 18 de Julio? Según las autoridades y los informes disponibles, sí: es real y cada vez más posible.

