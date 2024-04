Expertos portuarios de Bélgica destacaron modernidad del Puerto de Montevideo

Una de las expertas, Ingrid Vanstreels, responsable de Proyectos Portuarios del Puerto de Amberes-Brujas Internacional, especialista en estrategia comercial y operacional en el sector logístico y portuario, se refirió a la importancia de compartir la experiencia del puerto de Amberes con Uruguay, ya que consideró al Puerto de Montevideo como un hub logístico.

“Lo interesante de estos dos días es que podemos explicar cómo trabajamos nosotros, están todos interesados en cómo hemos logrado el éxito del puerto de Amberes, pero también nos gustaría explicar nuestros obstáculos”, sostuvo Vanstreels.

Los destaques al Puerto de Montevideo

Vanstreels contó que en los días previos al taller tuvieron la oportunidad de visitar el Puerto de Montevideo y destacó la nueva infraestructura; asimismo consideró que la terminal de Graneles es “espectacular y más moderna” que la que tienen en Amberes.

“Es interesante ver lo que va a crecer el Puerto de Montevideo en capacidad para funcionar como un hub regional para los países del Mercosur; estoy segura que hay muchas oportunidades”, indicó y afirmó que está segura que “Uruguay puede captar más tráfico en los puertos”.

Por su parte, Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), se refirió a la importancia de contar con la mejor infraestructura posible para poder lograr el objetivo de ser un centro de distribución en la zona de Sudamérica y en particular del Río de la Plata.

En tanto, Juan José Olaizola, resaltó el trabajo que lleva adelante el INALOG.

“Poco tiempo atrás inauguramos el curso de gestión moderna de puertos a pocas cuadras de aquí en la sede del Centro de Navegación y que creo que marcó un mojón porque nos acercó a la experiencia del puerto de Valencia y los principales puertos españoles, como el de Gijón, a toda la comunidad portuaria y logística uruguaya, y en el día de hoy reafirmando ese camino, traemos el caso del puerto de Amberes-Brujas que recién se exponía en detalle las similitudes y el paralelismo que tiene Bélgica con Uruguay y los puertos de Montevideo y Amberes-Brujas”, dijo Olaizola.

Intercambio de experiencias

Olaizola sostuvo que “es particularmente enriquecedora esta propuesta, este taller que está comenzando en el día de hoy y que nos va a acercar de forma más práctica lo que es un modelo portuario de referencia para el Uruguay y para el puerto de Montevideo. Nos parece que este camino es el camino adecuado. Los puertos uruguayos sin duda son puerta de salida para muchas cargas y para nuevas experiencias y nuevos desafíos”.

Olaizola agradeció a los representantes del puerto de Amberes-Brujas por compartir e intercambiar esas experiencias.

Segunda jornada del seminario

Otro de los expertos que participará en el evento es Aag Helewaut, gerente de Proyectos Portuarios y Coordinador Regional para América Latina del Puerto de Amberes-Brujas, especialista en ingeniería civil, con amplia experiencia internacional en ingeniería portuaria y en estructuras marítimas y construcción. Ha sido gerente y consultor de importantes proyectos y asistencias técnicas en diferentes países como la Terminal y muelle en Port of Botwood en Canadá; Infraestructuras multimodales para el Trans-Kalahari Corridor en Namibia; Infraestructura portuaria para el Port of Duqm, Oman; Plan maestro para el Port Autonome de Cotonou en Benin; Plan maestro para el Port of Paramaribo, Suriname; Terminal semiautomática, muelle y depósito para ArcelorMittal Gante - All Weather Terminal Gante, en Bélgica; Infraestructura de transporte multimodal en Esclusa de Kieldrecht también en Bélgica; y el Waaslandhaven-Noord, nudo crucial de carreteras del puerto de Amberes.

Durante el seminario, se realizará una introducción al puerto de Amberes-Brujas y su estrategia comercial, conectividad, competitividad y eficiencia. El segundo día del evento se hablará sobre la facilitación del comercio y su evolución digital; cómo transformarse en un puerto sostenible y la transición energética; tendencias en la cadena de suministro y en la industria marítima con impacto en el puerto; y el desarrollo portuario, de comunidad logística-portuaria y asociaciones.