Exportaciones marcaron en abril un aumento interanual de 4%

Los principales productos exportados en abril

La carne bovina se consolidó como el principal producto exportado del mes con colocaciones por U$S 226 millones, lo que representó un crecimiento de 32% respecto a abril de 2024 y explicó el 22% de las exportaciones del mes.

Los subproductos cárnicos también mostraron un desempeño positivo, con un incremento de 14%.

Se colocaron en el exterior más de 33 mil toneladas (un aumento interanual de 7%), con Estados Unidos como principal destino (U$S 96 millones y 13 mil toneladas), representando el 42% del total exportado en valor. China ocupó el segundo lugar con colocaciones por US$ 48 millones, seguida por la Unión Europea con US$ 44 millones.

La celulosa, en cambio, descendió a la segunda posición con envíos por U$S 187 millones, y una caída interanual de 16%. China fue el principal destino con colocaciones por U$S 71 millones, representando el 38% del total, seguida por la Unión Europea (U$S 67 millones) y Estados Unidos (U$S 30 millones).

Los productos lácteos ocuparon el tercer lugar con U$S 64 millones y un aumento de 10%. El concentrado de bebidas mantuvo su nivel respecto al año anterior, mientras que el trigo creció 9% con respecto a abril de 2024. Brasil fue el principal mercado con colocaciones por U$S 21 millones, seguida por Argelia (U$S 15 millones), Rusia y Chile, cada uno por U$S 3 millones. También destacaron las ventas a Mauritania, Arabia Saudita y Georgia.

Exportación de servicios

Los servicios representan el 30% de las exportaciones uruguayas.

"Las exportaciones de servicios constituyen una proporción cada vez más relevante de la canasta exportadora uruguaya", remarca el informe.

Según las recientes cifras divulgadas por el Banco Central del Uruguay (BCU), en 2024 las exportaciones de servicios totalizaron U$S 6.948 millones y representaron el 30% de las exportaciones de Uruguay.

En el último año las exportaciones de servicios aumentaron 1% impulsadas principalmente por los servicios no tradicionales.

Servicios no tradicionales

En 2024, las exportaciones de servicios no tradicionales totalizaron U$S 3.975 millones, lo que representó un incremento del 1% respecto al año anterior. Dentro de este rubro, se encuentran los servicios globales, que corresponden a un modelo de negocio basado en la deslocalización de ciertas operaciones hacia el exterior (offshoring), ya sea a través de filiales propias o mediante la contratación de terceros.

Este modelo tiene el propósito de reducir costos, mejorar la eficiencia operativa y aprovechar beneficios tecnológicos, laborales o fiscales disponibles en otros países.

Servicios tradicionales

Los servicios tradicionales (turismo y transporte) registraron un segundo año consecutivo de crecimiento, pero con comportamientos dispares. En este sentido el transporte y servicios conexos alcanzaron un monto exportado de U$S 784 millones en 2024 y un crecimiento del 10% respecto a 2023.

Estos servicios representaron el 11% de las exportaciones de servicios de 2024.