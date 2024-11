Falleció una de las pasajeras del ómnibus de Cutcsa accidentado

La palabra del presidente de Cutcsa

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, se pronunció respecto al accidente. En sus declaraciones, Salgado subrayó el respaldo de la empresa al chofer, quien alegó no haber comprendido lo que sucedía en ese momento.

"Total y absoluto respaldo al chofer. No sabemos qué pasó, pero fuera lo que fuera, no estamos viendo nada que no permita respaldar una trayectoria de una persona que, si le sucedió algo, quizá fue en este momento. Tenemos la obligación de respaldar a él y responsabilizarnos", dijo Salgado.

Respecto al sistema de frenos, Salgado aclaró que el ómnibus involucrado cuenta con varios dispositivos de frenado independientes: el freno de pedal convencional, el sistema retarder, que actúa progresivamente al soltar el acelerador, y el freno de mano, que puede detener el vehículo en aproximadamente 100 metros, incluso si el acelerador sigue presionado. “Si uno acelera un ómnibus a 60 u 80 kilómetros por hora, uno acciona el freno de mano y en 100 o 120 metros el coche queda parado”.