Fin de semana de contrastes: frío en la mañana, calor en la tarde y alerta por nieblas

Para el domingo, el pronóstico indica un escaso cambio en las temperaturas: en el sur, oeste y centro del país, el cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad parcial. Sin embargo, en el norte y este del Uruguay, se espera una progresiva desmejoría del tiempo, con nubosidad más densa, posibilidad de precipitaciones dispersas y hasta tormentas aisladas, especialmente cerca de la frontera con Brasil. En esas zonas más expuestas, las máximas podrían ubicarse entre 17 °C y 21 °C, y las mínimas entre 6 °C y 9 °C.