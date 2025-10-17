Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad fin de semana | clima | frío

Pronóstico

Fin de semana de contrastes: frío en la mañana, calor en la tarde y alerta por nieblas

El fin de semana se mostrará sin sobresaltos a nivel del clima, con días agradables en casi todo el territorio nacional.

Fin de semana agradable

Fin de semana agradable
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipa para este fin de semana un panorama climático relativamente estable en la mayor parte del país, con oscilaciones térmicas notables entre la madrugada y la tarde, presencia de nieblas matinales y un posible deterioro en las zonas fronterizas del noreste.

Pronóstico

Durante el viernes, se espera que las condiciones sean más bien frescas y nubosas. Las mañanas podrían estar marcadas por nieblas o neblinas, mientras que la tarde se presentará algo templada, aunque con cielo con nubosidad variable. Las temperaturas mínimas registrarán valores entre 3 °C y 6 °C en zonas del interior, y máximas que oscilarán entre 15 °C y 21 °C, dependiendo de la región del país.

El sábado, nuevamente, las primeras horas del día se caracterizarán por un ambiente frío, con nieblas persistentes en zonas bajas del territorio. Hacia la tarde, se prevé un leve ascenso de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 20 °C en buena parte del país.

Para el domingo, el pronóstico indica un escaso cambio en las temperaturas: en el sur, oeste y centro del país, el cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad parcial. Sin embargo, en el norte y este del Uruguay, se espera una progresiva desmejoría del tiempo, con nubosidad más densa, posibilidad de precipitaciones dispersas y hasta tormentas aisladas, especialmente cerca de la frontera con Brasil. En esas zonas más expuestas, las máximas podrían ubicarse entre 17 °C y 21 °C, y las mínimas entre 6 °C y 9 °C.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar