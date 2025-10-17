El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipa para este fin de semana un panorama climático relativamente estable en la mayor parte del país, con oscilaciones térmicas notables entre la madrugada y la tarde, presencia de nieblas matinales y un posible deterioro en las zonas fronterizas del noreste.
Pronóstico
Fin de semana de contrastes: frío en la mañana, calor en la tarde y alerta por nieblas
El fin de semana se mostrará sin sobresaltos a nivel del clima, con días agradables en casi todo el territorio nacional.