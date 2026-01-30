Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad hombre | Goes | Cordón

Lo entregó su hijo

Detuvieron en Cordón al homicida de un hombre de 54 años en Goes

Un hombre de 32 años fue detenido en el barrio Cordón, horas después de haber confesado haber matado a puñaladas otro de 54 años tras una pelea en Goes.

Policía aclaró homicidio de un hombre de 54 años en Goes.

Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 54 años, en situación de calle, fue apuñalado en el abdomen en la madrugada de este viernes en la intersección de General Flores y Reyles, en el barrio Goes, tras una pelea. La Policía lo encontró herido y alcoholizado, lo trasladó a un centro de salud, y en la mañana del viernes se confirmó su muerte.

Minutos después del ataque, un adolescente de 13 años llamó al 911 para decir que su padre, de 32 años, había herido a la víctima tras una discusión.

Según Subrayado, la Policía había concurrido antes del crimen a la misma plaza por disturbios entre varias personas.

Hombre de 32 años confesó el homicidio

En la madrugada, el atacante fue a la seccional 6ª, y reconoció que había apuñalado al hombre de 54 años y quedó en libertad.

Inmediatamente, detectives del Departamento de Homicidios comenzaron a realizar distintas actuaciones con el fin de ubicar elementos probatorios que sustenten la confesión, analizando cámaras de videovigilancia y declaración de testigos.

En la mañana de este viernes, la Policía realizó un allanamiento entre la calle Blanes esquina Charrúa, en barrio Cordón, y finalmente se detuvo al hombre de 32 años.

Le incautaron una navaja, presuntamente la utilizada para cometer el homicidio y quedó está a disposición de Fiscalía de Homicidios.

