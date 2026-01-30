Detuvieron en Cordón al homicida de un hombre de 54 años en Goes

Hombre de 32 años confesó el homicidio

En la madrugada, el atacante fue a la seccional 6ª, y reconoció que había apuñalado al hombre de 54 años y quedó en libertad.

Inmediatamente, detectives del Departamento de Homicidios comenzaron a realizar distintas actuaciones con el fin de ubicar elementos probatorios que sustenten la confesión, analizando cámaras de videovigilancia y declaración de testigos.

En la mañana de este viernes, la Policía realizó un allanamiento entre la calle Blanes esquina Charrúa, en barrio Cordón, y finalmente se detuvo al hombre de 32 años.

Le incautaron una navaja, presuntamente la utilizada para cometer el homicidio y quedó está a disposición de Fiscalía de Homicidios.