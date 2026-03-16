Giro meteorológico en Uruguay: del calor extremo en el norte a las tormentas en todo el país

1. El escenario inmediato: calor y viento (Lunes 16)

De acuerdo con el pronóstico de Inumet, este lunes estará marcado por altas temperaturas, con máximas que alcanzarán los 34°C en varias zonas del país. MetSul ha emitido una advertencia especial para el norte de Uruguay (Artigas, Rivera y Cerro Largo), donde el termómetro podría rozar los 40°C debido a una masa de aire cálido que afecta la región antes del inicio formal del otoño.