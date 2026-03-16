Giro meteorológico en Uruguay: del calor extremo en el norte a las tormentas en todo el país

Uruguay se prepara para una transición meteorológica significativa en los próximos días. Las proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de Windguru coinciden en un escenario de "extremos": un lunes de altas temperaturas seguido de una desmejora generalizada con tormentas y un posterior descenso térmico.
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1. El escenario inmediato: calor y viento (Lunes 16)
De acuerdo con el pronóstico de Inumet, este lunes estará marcado por altas temperaturas, con máximas que alcanzarán los 34°C en varias zonas del país. MetSul ha emitido una advertencia especial para el norte de Uruguay (Artigas, Rivera y Cerro Largo), donde el termómetro podría rozar los 40°C debido a una masa de aire cálido que afecta la región antes del inicio formal del otoño.
Por su parte, los modelos de Windguru para la zona costera indican vientos persistentes del sector Noreste (NE) con rachas que podrían alcanzar los 50-60 km/h hacia la tarde y noche, generando un incremento en el oleaje en el Río de la Plata y la costa oceánica.
2. El cambio: martes de lluvias y tormentas (Martes 17)
La estabilidad llega a su fin este martes. Las tres fuentes confirman el ingreso de un frente de inestabilidad:
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Inumet: Prevé un cielo cubierto con precipitaciones y tormentas, algunas puntualmente fuertes. Se espera una rotación de vientos al sector Sur/Suroeste con rachas de hasta 60 km/h.
MetSul: Advierte sobre la interacción de la masa de aire cálido con el aire frío que ingresa desde el sur, lo que podría generar tormentas aisladas de rápida evolución.
Temperaturas: El termómetro comenzará a descender, con una máxima estimada de 29°C que caerá rápidamente tras el paso de las lluvias.
3. Tendencia para el resto de la semana (18 al 20 de marzo)
Hacia la mitad de la semana, se consolidará un alivio térmico.
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Miércoles 18: Las temperaturas máximas bajarán a los 25°C, con nubosidad decreciente y vientos del Sureste.
Jueves 19 y Viernes 20: Se espera un tiempo estable y fresco a templado, ideal para el inicio del otoño (previsto para el 20 de marzo a las 11:45). No se prevén lluvias significativas para estos días, con mínimas que podrían descender hasta los 14°C en el interior del país.