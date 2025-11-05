Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad hombre | Imprenta | cartel

Dolores

Hombre de 43 años que trabajaba en una imprenta murió electrocutado cuando cambiaba un cartel

Trabajador de una imprenta que cambiaba una cartel publicitario murió, luego de sufrir una descarga, tras tocar un cable de tendido eléctrico con una varilla.

Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 43 años, que trabajaba junto a otros empleados de una imprenta, murió producto de una descarga eléctrica cuando cambiaba un cartel publicitario y tocó un cable del tendido eléctrico. El trágico hecho ocurrió en la ruta 21, sobre la margen izquierda del Río San Salvador, en la entrada de Dolores (Soriano).

La víctima fatal del accidente laboral recibió una descarga de 15 mil voltios.

Ayudados por personas que pasaban por el lugar, los compañeros del trabajador lo bajaron del cartel, ya que el hombre había quedado colgado por el arnés de seguridad.

Luego, un servicio de emergencia móvil arribó al lugar del hecho y realizó, sin éxito, tareas de reanimación, durante casi 40 minutos.

El caso es investigado por la fiscal departamental de Dolores, Carla Murchio, que dispuso autopsia del cuerpo del fallecido y otros peritajes.

