Un hombre de 49 años fue asesinado a puñaladas por su hijastro de 36, tras una discusión que protagonizaron este miércoles a primera hora. El sangriento hecho ocurrió en una pensión de la calle Domingo Baqué casi Mangareli del barrio Pueblo Nuevo, en Colonia del Sacramento.
Según el informe policial, alrededor de las 8:20 de la mañana se recibió una llamada al 911 alertando sobre un hecho violento en una vivienda de la zona. Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron “a un hombre tendido en el suelo” y detuvieron al presunto agresor.
Minutos después, personal de la emergencia móvil Semco constató su fallecimiento. La víctima fue identificada como R.G.V.A., de 49 años, y el presunto autor del homicidio sería el hijastro del fallecido, un hombre de 36 años, actualmente detenido mientras se desarrollan las investigaciones. Trabajaron en la escena la fiscal y la Policía Científica, recabando pruebas y testigos del hecho.