Incendio en hogar del INAU en el Prado provocó pérdidas materiales significativas

Un incendio afectó este lunes a un hogar del INAU ubicado en Camino Castro y Carlos María de Pena, en el barrio Prado de Montevideo, donde se alojan madres con niños, niñas y adolescentes. No se reportaron heridos de gravedad, pero las pérdidas materiales son significativas.
El siniestro se registró cerca de las 14:00 horas, cuando —según informó el cuerpo de bomberos— comenzó un foco en una de las habitaciones del edificio, destinada a dormitorio.
No hay heridos de gravedad
Al concurrir al lugar, detectaron un ambiente cargado de materiales inflamables: cuchetas de madera, colchones, puertas y piso flotante, lo que facilitó la propagación inicial del fuego.
El personal de bomberos actuó rápidamente, logró controlar las llamas y evitar que se expandieran a otras áreas del hogar. Posteriormente realizaron tareas de enfriamiento y remoción del material afectado.
Tres personas fueron atendidas en la puerta del lugar por principio de intoxicación, aunque no se registraron lesiones graves.
Las pérdidas materiales fueron destacadas como significativas: ropa, juguetes y otros bienes de uso cotidiano resultaron afectados. Por tal motivo, solicitan donaciones y sugirieron comunicarse al teléfono 098454 611.