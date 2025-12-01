Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad incendio | INAU | heridos

Piden donaciones

Incendio en hogar del INAU en el Prado provocó pérdidas materiales significativas

Tras el incendio, tres personas adultas fueron atendidas en la puerta del hogar del INAU por principio de intoxicación, aunque no se registraron lesiones graves.

Por Redacción Caras y Caretas

Un incendio afectó este lunes a un hogar del INAU ubicado en Camino Castro y Carlos María de Pena, en el barrio Prado de Montevideo, donde se alojan madres con niños, niñas y adolescentes. No se reportaron heridos de gravedad, pero las pérdidas materiales son significativas.

El siniestro se registró cerca de las 14:00 horas, cuando —según informó el cuerpo de bomberos— comenzó un foco en una de las habitaciones del edificio, destinada a dormitorio.

No hay heridos de gravedad

Al concurrir al lugar, detectaron un ambiente cargado de materiales inflamables: cuchetas de madera, colchones, puertas y piso flotante, lo que facilitó la propagación inicial del fuego.

El personal de bomberos actuó rápidamente, logró controlar las llamas y evitar que se expandieran a otras áreas del hogar. Posteriormente realizaron tareas de enfriamiento y remoción del material afectado.

Tres personas fueron atendidas en la puerta del lugar por principio de intoxicación, aunque no se registraron lesiones graves.

Las pérdidas materiales fueron destacadas como significativas: ropa, juguetes y otros bienes de uso cotidiano resultaron afectados. Por tal motivo, solicitan donaciones y sugirieron comunicarse al teléfono 098454 611.

