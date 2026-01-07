Inestabilidad y alerta por ciclón extratropical marcarán el tiempo en Uruguay esta semana

Pronósticos de Inumet y Metsul

Según el reporte oficial de Inumet, la jornada de hoy miércoles presentará un aumento progresivo de la nubosidad, derivando en precipitaciones y tormentas hacia la tarde y noche. Se espera que el fenómeno esté acompañado por vientos persistentes del sector oeste al sureste, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h en zonas costeras y el sur del país. Las temperaturas en la capital se mantendrán en un rango de entre 19°C y 29°C antes del cambio de masa de aire.