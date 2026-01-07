Inestabilidad y alerta por ciclón extratropical marcarán el tiempo en Uruguay esta semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio brasileño MetSul han emitido informes que coinciden en un cambio significativo de las condiciones climáticas para el territorio nacional a partir de este miércoles 7 de enero. Tras una racha de altas temperaturas, el ingreso de un sistema de baja presión y la formación de un ciclón extratropical generarán lluvias, tormentas y un marcado descenso de la temperatura en las próximas 48 horas.
Pronósticos de Inumet y Metsul
Según el reporte oficial de Inumet, la jornada de hoy miércoles presentará un aumento progresivo de la nubosidad, derivando en precipitaciones y tormentas hacia la tarde y noche. Se espera que el fenómeno esté acompañado por vientos persistentes del sector oeste al sureste, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h en zonas costeras y el sur del país. Las temperaturas en la capital se mantendrán en un rango de entre 19°C y 29°C antes del cambio de masa de aire.
Por su parte, MetSul Meteorología ha advertido que este desmejoramiento responde al desarrollo de un ciclón extratropical que tendrá su mayor impacto hacia el fin de semana. Este sistema no solo traerá el alivio térmico esperado tras los primeros días de enero, sino que también reforzará la intensidad de los vientos en el litoral sur y este del país. El observatorio califica este evento como una incursión de aire frío de gran intensidad para la época estival, aunque sin características invernales.
Para el jueves 8 de enero, se prevé una mejora parcial en las condiciones de lluvia, aunque persistirá el ambiente ventoso con ráfagas de hasta 60 km/h. La temperatura máxima experimentará un descenso, situándose en el entorno de los 25°C, lo que marcará una tregua frente al calor extremo. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante la posible emisión de alertas amarillas o naranjas en las próximas horas.