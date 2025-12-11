Informe de precios: ¿Qué alimentos están más caros y cuáles más baratos?

Los más baratos

Entre los alimentos con mayores descensos destaca el tomate americano, especialmente en Montevideo, que registró la mayor reducción de precio del país. Su baja estacional beneficia a consumidores justo en un mes de alta demanda para ensaladas y mesas frías.

Otras rebajas relevantes se dieron en frutas, verduras y productos frescos de consumo frecuente, aunque el informe señala que la magnitud varía según la plaza y el comercio.

Los más caros

Del lado opuesto, el zapallo calabacín fue el artículo con el mayor incremento de precio, también en Montevideo. La suba, cercana al 49%, se explica por factores como disponibilidad limitada y presión estacional sobre la oferta.

El reporte también identifica incrementos en otros productos frescos, lo que plantea un impacto directo en la planificación alimentaria para las celebraciones.

El análisis del SIPC incorporó además una comparación entre marcas propias y marcas tradicionales en rubros como aceite de girasol y harina de trigo 0000. En ambos casos, los valores de las marcas propias se ubicaron sistemáticamente por debajo de las marcas más reconocidas, con diferencias significativas entre cadenas. Esta brecha puede resultar fundamental para reducir costos en productos básicos muy demandados durante diciembre.

Dónde varían más los precios

El informe detalla que la dispersión de precios entre comercios es alta en productos como curitas, algodón, arvejas en conserva, hamburguesas de carne y repelente crema, lo que indica que conviene comparar antes de comprar. Por el contrario, artículos como agua de mesa, vino tinto en tetrabrick, pulpa de tomate y protector solar mostraron menor variabilidad.

Qué tener en cuenta para las compras de diciembre

Con una mezcla de subas, rebajas y diferencias notorias entre comercios, el informe permite delinear algunas recomendaciones:

Aprovechar las bajas estacionales en productos como tomate y otras verduras frescas, revisar alternativas de marcas propias, especialmente en harina, aceite y productos básicos, comparar precios cuando se trate de rubros con alta dispersión entre establecimientos y adelantar compras para evitar aumentos propios de la semana previa a Navidad y fin de año.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, conocer qué alimentos están más caros y cuáles más baratos permite planificar mejor, optimizar gastos y mantener el presupuesto a raya en uno de los meses de mayor consumo del año.