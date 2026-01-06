Instalan nuevos radares en rutas nacionales para reducir la siniestralidad vial

Ruta 1: Se instalará un radar en el empalme con el Camino Basilio Muñoz, donde la velocidad máxima se fijará en 75 km/h.

Ruta 5: Se sumarán dos nuevos dispositivos en las intersecciones con Camino La Redención y Camino Fauquet. En ambos puntos, que actualmente cuentan con controles móviles, el límite máximo será de 75 km/h.

Ruta 9: En el acceso oeste a la ciudad de Rocha, se colocará un radar con una velocidad máxima permitida de 60 km/h.