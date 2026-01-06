Instalan nuevos radares en rutas nacionales para reducir la siniestralidad vial

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció la ampliación de la red de control de velocidad con radares en diversos puntos estratégicos de las rutas nacionales. La medida busca disminuir los índices de accidentes y garantizar una circulación más segura en zonas identificadas como críticas.
Nuevos puntos de control y límites de velocidad
De acuerdo con la información oficial, los nuevos dispositivos se desplegarán en cuatro rutas clave, implicando una readecuación de las velocidades máximas permitidas:
Ruta 1: Se instalará un radar en el empalme con el Camino Basilio Muñoz, donde la velocidad máxima se fijará en 75 km/h.
Ruta 5: Se sumarán dos nuevos dispositivos en las intersecciones con Camino La Redención y Camino Fauquet. En ambos puntos, que actualmente cuentan con controles móviles, el límite máximo será de 75 km/h.
Ruta 9: En el acceso oeste a la ciudad de Rocha, se colocará un radar con una velocidad máxima permitida de 60 km/h.
Ruta 26: El control se ubicará en el acceso oeste a la ciudad de Río Branco. Debido a la presencia de una curva con visibilidad reducida y antecedentes de siniestros, en este tramo la velocidad se reducirá a 45 km/h.
Señalización y seguridad
Desde el Ministerio se enfatizó que, en todos los casos, los radares estarán debidamente acompañados por señalización clara y visible para alertar a los conductores antes de llegar al punto de control.