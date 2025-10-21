Hacete socio para acceder a este contenido

antes de multar

Intendencia inicia campaña informativa previa a fiscalización del estacionamiento en veredas

Se intensifican los controles en el marco del plan "Montevideo Más Ágil", que también incorpora cambios en la semaforización nocturna y la fiscalización en arterias de alta circulación.

Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo (IM) ha puesto en marcha la etapa informativa de una nueva medida de fiscalización, enfocada en el control del estacionamiento indebido de vehículos en veredas y sendas peatonales. Esta acción, parte del plan "Montevideo Más Ágil", busca garantizar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal en la capital.

Desde el pasado miércoles 15 de octubre, equipos de inspectores recorren diversos puntos de la ciudad para informar a la ciudadanía sobre la normativa vigente y los detalles de la fiscalización, la cual comenzará formalmente el lunes 17 de noviembre.

Detalles de la fiscalización en veredas

La medida obedece a la necesidad de resolver los problemas de seguridad y equidad que genera el uso de espacios peatonales para estacionar. La IM aplicará criterios específicos:

  • Veredas angostas (menores a 5 metros): Se aplicará el cumplimiento estricto de la normativa, incluyendo la prohibición de estacionar frente a ingresos de garajes.

  • Resto de las veredas: Se controlará que exista una distancia mínima de dos metros entre el vehículo estacionado y la línea de propiedad del padrón, garantizando así la circulación y la accesibilidad.

La Intendencia reitera su metodología: primero se comunica, luego se monitorea y finalmente se fiscaliza. La multa por el incumplimiento de la normativa de estacionamiento en veredas será de 3 Unidades Reajustables (UR). También se controlará el estacionamiento sobre bicisendas y senderos peatonales delimitados.

Avances del plan "Montevideo Más Ágil"

La Intendencia también ha informado sobre los resultados de otras medidas anunciadas el 23 de setiembre:

  • Semaforización Nocturna: Con el objetivo de reducir tiempos de espera sin comprometer la seguridad vial, la ciudad duplicó la cantidad de cruces con semáforos en modo destellante, pasando de 102 a 203 cruces en puntos de baja demanda. Además, se aumentó el número de cruces con planes nocturnos específicos de 159 a 299, reduciendo los tiempos de ciclo entre las 23:30 y las 05:30 horas.

  • Fiscalización de Estacionamiento en Arterias Clave: Desde el viernes 10 de octubre, se ha iniciado la fiscalización de la prohibición de estacionamiento y detención en siete arterias de alta circulación. Se han puesto en funcionamiento siete equipos fijos de fiscalización en puntos como Av. Italia y Avelino Miranda, o Bv. España y Benito Blanco. En los primeros días, se han registrado 166 incidencias, de las cuales 67 fueron validadas como sanciones. La multa en este caso es de 2 UR.

