Intendencia inicia campaña informativa previa a fiscalización del estacionamiento en veredas

Veredas angostas (menores a 5 metros): Se aplicará el cumplimiento estricto de la normativa, incluyendo la prohibición de estacionar frente a ingresos de garajes.

Resto de las veredas: Se controlará que exista una distancia mínima de dos metros entre el vehículo estacionado y la línea de propiedad del padrón, garantizando así la circulación y la accesibilidad.

La Intendencia reitera su metodología: primero se comunica, luego se monitorea y finalmente se fiscaliza. La multa por el incumplimiento de la normativa de estacionamiento en veredas será de 3 Unidades Reajustables (UR). También se controlará el estacionamiento sobre bicisendas y senderos peatonales delimitados.

Avances del plan "Montevideo Más Ágil"

La Intendencia también ha informado sobre los resultados de otras medidas anunciadas el 23 de setiembre: