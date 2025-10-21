La Intendencia de Montevideo (IM) ha puesto en marcha la etapa informativa de una nueva medida de fiscalización, enfocada en el control del estacionamiento indebido de vehículos en veredas y sendas peatonales. Esta acción, parte del plan "Montevideo Más Ágil", busca garantizar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal en la capital.
antes de multar
Intendencia inicia campaña informativa previa a fiscalización del estacionamiento en veredas
Se intensifican los controles en el marco del plan "Montevideo Más Ágil", que también incorpora cambios en la semaforización nocturna y la fiscalización en arterias de alta circulación.