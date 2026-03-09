Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad intendencia | Montevideo | limpieza

Intendencia de Montevideo entregó más contenedores para seguir cambiando el sistema de limpieza

La Intendencia entregó contenedores en tres cooperativas y reforzó el plan de clasificación en origen para transformar la gestión ambiental.

En el marco de la Agenda Ambiental Estratégica, la Intendencia de Montevideo continúa avanzando en la transformación del modelo de gestión de residuos. El pasado sábado 7 de marzo, se llevaron a cabo jornadas de capacitación y acción ambiental en los barrios Paso de las Duranas y Colón, con el objetivo de fomentar la clasificación en origen y la economía circular.

Gestión de residuos en complejos habitacionales

El director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, mantuvo encuentros con residentes de los complejos habitacionales COINFA, VICOTE y Tacuabé, ubicados en el barrio Paso de las Duranas. Durante las reuniones, se entregaron contenedores domiciliarios para un total de 136 viviendas.

El intercambio se centró en instruir a los vecinos sobre el uso correcto de los nuevos dispositivos y el proceso de compostaje doméstico. Bajo esta nueva modalidad, los residuos se gestionarán dentro de los propios predios de las cooperativas con el siguiente cronograma:

  • Residuos mezclados: martes, jueves y sábados (desde las 07:00 h).

  • Materiales reciclables: viernes (desde las 14:00 h).

Renaturalización y biodiversidad en Colón

De forma simultánea, el programa impactó en el barrio Colón con una jornada de plantación en la proa de Camino Fortet y Camino Vidiella. En una acción conjunta entre la Intendencia y la comunidad, se plantaron ejemplares de flora autóctona para avanzar en la renaturalización del predio:

  • 3 árboles Ibirapitá.

  • 2 Timbó.

  • 1 Molle Ceniciento.

Sobre Hogares Sustentables

Esta iniciativa busca que hogares particulares y complejos de viviendas asuman un rol activo en la reducción y valorización de sus residuos. Al promover la clasificación intradomiciliaria, Montevideo se encamina hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible, alineado con las metas de su Agenda Ambiental Estratégica.

