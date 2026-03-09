En el marco de la Agenda Ambiental Estratégica, la Intendencia de Montevideo continúa avanzando en la transformación del modelo de gestión de residuos. El pasado sábado 7 de marzo, se llevaron a cabo jornadas de capacitación y acción ambiental en los barrios Paso de las Duranas y Colón, con el objetivo de fomentar la clasificación en origen y la economía circular.
Intendencia de Montevideo entregó más contenedores para seguir cambiando el sistema de limpieza
La Intendencia entregó contenedores en tres cooperativas y reforzó el plan de clasificación en origen para transformar la gestión ambiental.