Intendencia de Montevideo entregó más contenedores para seguir cambiando el sistema de limpieza

Residuos mezclados: martes, jueves y sábados (desde las 07:00 h).

Materiales reciclables: viernes (desde las 14:00 h).

Renaturalización y biodiversidad en Colón

De forma simultánea, el programa impactó en el barrio Colón con una jornada de plantación en la proa de Camino Fortet y Camino Vidiella. En una acción conjunta entre la Intendencia y la comunidad, se plantaron ejemplares de flora autóctona para avanzar en la renaturalización del predio:

3 árboles Ibirapitá.

2 Timbó.

1 Molle Ceniciento.

Sobre Hogares Sustentables

Esta iniciativa busca que hogares particulares y complejos de viviendas asuman un rol activo en la reducción y valorización de sus residuos. Al promover la clasificación intradomiciliaria, Montevideo se encamina hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible, alineado con las metas de su Agenda Ambiental Estratégica.