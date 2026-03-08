Marcha del 8M en Montevideo: punto de encuentro, horario y recorrido

Lema y polémica

La proclama de este año, emitida por el Pit-Cnt, será:

“8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán”.

Este lema generó debate entre distintos sectores feministas y colectivos sociales, que discutieron si los temas antiimperialistas y de soberanía deberían estar presentes en la marcha.

Movilidad y cortes de tránsito

La Intendencia de Montevideo informó que se realizarán cortes y desvíos en la zona. Algunas paradas de ómnibus se suprimirán o se trasladarán temporalmente. Se estima que el tránsito volverá a la normalidad cerca de las 20:00, aunque dependerá del desarrollo de la movilización.

Desvíos

Líneas desde 8 de Octubre al Centro: 100, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111.

Líneas hacia Ciudad Vieja: 427, 538, E14, 116.

Algunas paradas suprimidas: 18 de Julio (E. Acevedo a Andes), Río Negro y 18 de Julio, Paraguay y 18 de Julio, Yaguarón y Mercedes, Ejido y Colonia.

Colectivos de otros departamentos también convocaron movilizaciones, por lo que se esperan marchas simultáneas en distintos puntos de Uruguay.