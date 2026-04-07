Inumet alertó por "lluvias abundantes" y posterior formación de cliclón extratropical.

El organismo indicó que continuará monitoreando la evolución del sistema y no descartó eventuales modificaciones en el nivel de alerta en función de cómo se desarrolle el fenómeno en las próximas horas. Habrá una actualización sobre las 09.45 horas.

Localidades bajo alerta amarilla

Artigas (todo el departamento)

Cerro Largo: Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo y Ramón Trigo.

Rivera (todo el departamento)

Salto: Arapey, Belén, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Sarandí de Arapey y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Embed Advertencia amarilla por Persistencia de lluvias abundantes

Se actualizará a las 09:45 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/7F7bVtU5GE — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) April 7, 2026

Ciclón extratropical

Inumet también advirtió a la población por "vientos fuertes y persistentes desde la noche del martes 07 y durante el miércoles 08, desde la madrugada del martes 7 y hasta la mañana del miércoles 8, en el noreste, centro-sur y este, con valores entre 60 y 100 mm en 24 horas, y puntualmente superiores".

"El martes 7 se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio generando vientos sostenidos del sector sur, con valores entre 40 y 60 km/h y rachas de entre 60 y 90 km/h, ocasionalmente superiores", detalla el informe señalando que las zonas más afectadas serán el suroeste, centro-sur y este.

Desde el organismo, sugieren "estar atentos a los pronósticos oficiales emitidos por Inumet en su sitio web y redes sociales".