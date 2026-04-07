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Sociedad lluvias | alerta amarilla | ciclón extratropical

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Inumet alertó por "lluvias abundantes" y posterior formación de cliclón extratropical

El organismo emitió una alerta amarilla por lluvias intensas, tormentas, y un aviso por la posible formación de un ciclón extratropical con vientos fuertes en varias localidades del país.

Inumet alertó por lluvias abundantes y posterior formación de cliclón extratropical.

Inumet alertó por "lluvias abundantes" y posterior formación de cliclón extratropical.

 Gastón Britos / FocoUy
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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una alerta amarilla por "persistencia de lluvias abundantes" que afecta a cinco departamentos del país. Además, alertó a la población por posterior formación de ciclón extratopical.

Según informó el organismo, la alerta amarilla se explica por una depresión atmosférica que impacta sobre el territorio. Detallaron también que la situación meteorológica genera precipitaciones que, en algunos casos, pueden ser intensas en cortos períodos de tiempo.

Además, Inumet señaló que el evento puede estar acompañado por "tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

El organismo indicó que continuará monitoreando la evolución del sistema y no descartó eventuales modificaciones en el nivel de alerta en función de cómo se desarrolle el fenómeno en las próximas horas. Habrá una actualización sobre las 09.45 horas.

Localidades bajo alerta amarilla

Artigas (todo el departamento)

Cerro Largo: Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo y Ramón Trigo.

Rivera (todo el departamento)

Salto: Arapey, Belén, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Sarandí de Arapey y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

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Ciclón extratropical

Inumet también advirtió a la población por "vientos fuertes y persistentes desde la noche del martes 07 y durante el miércoles 08, desde la madrugada del martes 7 y hasta la mañana del miércoles 8, en el noreste, centro-sur y este, con valores entre 60 y 100 mm en 24 horas, y puntualmente superiores".

"El martes 7 se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio generando vientos sostenidos del sector sur, con valores entre 40 y 60 km/h y rachas de entre 60 y 90 km/h, ocasionalmente superiores", detalla el informe señalando que las zonas más afectadas serán el suroeste, centro-sur y este.

Desde el organismo, sugieren "estar atentos a los pronósticos oficiales emitidos por Inumet en su sitio web y redes sociales".

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