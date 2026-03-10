El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el servicio brasileño MetSul coinciden en un diagnóstico de estabilidad con matices para este martes 10 de marzo. Tras una mañana de cielos despejados, el territorio nacional experimentará un incremento paulatino de la nubosidad, acompañado de vientos persistentes del sector Este que afectarán principalmente la franja costera.
otoñal
Inumet y Metsul anticipan una jornada de nubosidad en aumento con ráfagas costeras de hasta 50 km/h
Inumet y Metsul prevén un martes nuboso con temperaturas de hasta 25°C y rachas de viento de 50 km/h en la costa. Se descartan lluvias hoy.