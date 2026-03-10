Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Inumet | MetSul | pronóstico

Inumet y Metsul anticipan una jornada de nubosidad en aumento con ráfagas costeras de hasta 50 km/h

Inumet y Metsul prevén un martes nuboso con temperaturas de hasta 25°C y rachas de viento de 50 km/h en la costa. Se descartan lluvias hoy.

Vientos y nubosidad según Inumet y Metsul

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el servicio brasileño MetSul coinciden en un diagnóstico de estabilidad con matices para este martes 10 de marzo. Tras una mañana de cielos despejados, el territorio nacional experimentará un incremento paulatino de la nubosidad, acompañado de vientos persistentes del sector Este que afectarán principalmente la franja costera.

Pronóstico para la jornada: martes 10 de marzo

El reporte oficial indica temperaturas agradables, consolidando el alivio térmico de la temporada:

  • Temperaturas: Se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 24°C en el área metropolitana, con valores similares en el este del país.

  • Estado del cielo: Mañana clara y algo nubosa, evolucionando a nuboso hacia la tarde y noche.

  • Vientos: Predominancia del sector Este con velocidades de entre 10 y 40 km/h. Según los modelos de Windguru, se esperan rachas de hasta 50 km/h en departamentos costeros como Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

Tendencia semanal y condiciones marítimas

MetSul advierte que, si bien la masa de aire actual es estable, el ingreso de humedad desde el océano generará neblinas matinales durante el miércoles 11. Por su parte, los datos de Windguru para la navegación y deportes náuticos sugieren un oleaje moderado debido a la persistencia del viento del Este-Noreste, con una altura de ola que oscilará entre 1.0 y 1.2 metros en puntos como La Paloma y Punta del Diablo.

Para el resto de la semana, Inumet proyecta una baja probabilidad de precipitaciones escasas hacia el jueves 12, manteniendo temperaturas máximas que no superarían los 25°C o 26°C, lo que asegura condiciones de confort térmico en todo el país.

