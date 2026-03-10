Inumet y Metsul anticipan una jornada de nubosidad en aumento con ráfagas costeras de hasta 50 km/h

Temperaturas: Se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 24°C en el área metropolitana, con valores similares en el este del país.

Estado del cielo: Mañana clara y algo nubosa, evolucionando a nuboso hacia la tarde y noche.

Vientos: Predominancia del sector Este con velocidades de entre 10 y 40 km/h. Según los modelos de Windguru, se esperan rachas de hasta 50 km/h en departamentos costeros como Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

Tendencia semanal y condiciones marítimas

MetSul advierte que, si bien la masa de aire actual es estable, el ingreso de humedad desde el océano generará neblinas matinales durante el miércoles 11. Por su parte, los datos de Windguru para la navegación y deportes náuticos sugieren un oleaje moderado debido a la persistencia del viento del Este-Noreste, con una altura de ola que oscilará entre 1.0 y 1.2 metros en puntos como La Paloma y Punta del Diablo.