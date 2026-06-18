La experiencia del hidrógeno verde en Chile: riesgos, dudas y el "mito" de la neutralidad

Seeger explicó que instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tienen una participación decisiva en la expansión del hidrógeno verde en América Latina. “Los bancos multilaterales de desarrollo, particularmente el BID, han financiado las asistencias técnicas para el diseño de las hojas de ruta en 15 países de la región, incluyendo el Uruguay”, afirmó.

Para Seeger, comprender el origen de estas estrategias resulta fundamental para entender el modelo que hoy se impulsa en distintos países. En ese sentido, sostuvo que la industria fue concebida principalmente para abastecer mercados externos y no para resolver necesidades energéticas locales.

“Esta industria está concebida básicamente para generar un vector energético y sus derivados para la exportación”, afirmó. Agregó que “en general su aplicación no está pensada para uso interno o la descarbonización en nuestros países, sino que básicamente para generar combustible o vectores energéticos de bajo costo para las economías más desarrolladas”.

La directora de Sustentarse vinculó ese esquema con patrones históricos de extracción de recursos. “Ese esquema nos recuerda mucho patrones tradicionales de colonialismo, donde otras economías externalizan todas las afectaciones, todos sus impactos, para acceder a recursos valiosos de bajo precio”, sostuvo.

Seeger consideró además que las expectativas económicas generadas en torno al hidrógeno verde fueron excesivas y que parte de la apuesta por esta industria se apoyó en la disponibilidad de recursos naturales y en políticas orientadas a atraer inversiones extranjeras. “Se sacaron muchas cuentas alegres de cómo algunos grandes consorcios se iban a enriquecer a costa de la disponibilidad de territorios, viento, sol de nuestros países”, afirmó.

Consultada sobre los efectos concretos observados en Chile, Seeger aclaró que el país aún no ha desarrollado proyectos de gran escala. Actualmente opera una planta experimental de HIF en la región de Magallanes, en la Patagonia chilena. “En el caso de Chile tenemos hasta ahora pequeñas instalaciones y la planta efectivamente de HIF en Magallanes es una planta experimental de pequeña escala”, explicó.

Por esa razón, indicó que todavía no se han registrado los impactos que podrían surgir con una expansión masiva de la industria. “Todavía estamos a tiempo para tener los impactos de gran escala de la industria”, señaló.

El mito de la neutralidad

La entrevistada también cuestionó una de las premisas más difundidas sobre el hidrógeno verde: su supuesta neutralidad de carbono. “Quería apuntar al mito de que este es un combustible carbono neutral. No hay consenso en la ciencia de que sea así”, afirmó. Según explicó, existen aspectos vinculados a su ciclo de producción y combustión que, a su entender, aún no han sido suficientemente estudiados.

Al mismo tiempo, señaló que organismos internacionales ya han identificado riesgos asociados a este tipo de proyectos. “El Banco Mundial y también el BID han establecido que esta es una industria de sustantivos riesgos e impactos ambientales y sociales”, afirmó.

De acuerdo con Seeger, esa evaluación previa explica que los proyectos vinculados al hidrógeno verde sean clasificados por algunos organismos multilaterales dentro de categorías de riesgo que exigen mayores controles y requisitos.

Sin embargo, sostuvo que los mecanismos de financiamiento utilizados permiten a los bancos reducir su responsabilidad directa sobre esos impactos. Según explicó, en Chile los recursos son canalizados a través del Estado, que luego actúa como intermediario financiero frente a las empresas privadas.

“En vez de prestarle la plata directamente a los privados, lo que le impondría al banco la obligación de supervisar el cumplimiento de sus políticas estándares ambientales y sociales, le pasan los recursos al Estado para que el Estado actúe como intermediario financiero”, indicó.

A su entender, esa modalidad traslada la responsabilidad sobre los riesgos. “El Estado se hace responsable de los impactos y los riesgos y no el banco”, afirmó.

La directora de Sustentarse también vinculó esta situación con una tendencia regional a flexibilizar regulaciones para atraer inversiones. “Hoy día estamos aprobando todo lo que implique prácticamente el ingreso de capitales extranjeros y el desarrollo de proyectos productivos, sin importar las consecuencias del largo plazo en los territorios”, sostuvo.

Pese a sus cuestionamientos, Seeger reconoció que hasta el momento los grandes impactos asociados a la industria aún no se han materializado en Chile. “Todavía no se han materializado en Chile grandes impactos”, concluyó.