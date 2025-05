"La marginación y la informalidad de los clasificadores es funcional al negocio de los residuos"

Entonces, esa distorsión que hace que el tema de los residuos que es potencialmente una fuente de valor importante, generado sobre todo por el trabajo de los clasificadores, es para que se lo apropien los cuatro que son los que manejan el negocio hace años; a los cuales se han sumado algunas empresas de mucho peso a las que les han entregado el circuitos valiosos como el caso de Aborgama, Teyma o Bimsa, que a su vez son los que aprovechan los mejores residuos, hacen sus circuitos y dejan por el camino a la gente que toda la vida ha trabajado de eso.

Ustedes vieron como buenos ojos la ley 19.829, sin embargo ¿no se implementó como ustedes hubiesen querido?

Claro, primero nosotros la veíamos buena porque generaba una política pública y, segundo, porque ponía en los puntos centrales la máxima recuperación, dejar el entierro y la incineración para último lugar y promover la inclusión de los clasificadores. Esas son cosas en el papel. Pero en los hechos, no se avanzó. Cuando nosotros planteamos la implementación, queríamos contribuir con por parte de la gente que está hace más de 20 años trabajando en el tema la gente que participa en el grupo tanto teórica como prácticamente.

Queríamos contribuir con propuestas de reglamentación o lugares de discusión donde se pudiera discutir. En su momento hicimos un conversatorio en el Pit-Cnt donde participaron todos los que fueron candidatos a intendentes de Montevideo la vez pasada. En esta comisión honoraria aportamos ideas y algunas propuestas concretas para el plástico y para el vidrio.

Pero bueno, todo siguió por los carriles que se seguía. En Montevideo apostando demasiado a la infraestructura o a la inversión en grandes camiones, en una estación de transferencia que lo que hace es amontonar y apretar lo que se mezcla. Los Ecocentros son testimoniales porque es muy poco lo que juntan. Las plantas de clasificación que ya existían de antes son cuatro, siguen siendo las mismas porque no han tomado más gente. La novedad son los motocarros y una cooperativa que recupera los electrodomésticos de los inmuebles en Montevideo. En el interior el Ministerio de Ambiente no impulsó nada. Alguna intendencia impulsó alguna cosa, pero meter el Ministerio de Ambiente nada.

Además, incumplieron la ley, porque no pusieron el impuesto, a instancias de la Cámara de Industrias, confesado en Cámara por el ministro de Ambiente de ese tiempo, le pusieron cero en la rendición de cuentas a los impuestos.

¿Se refiere al Fondo Nacional de Gestión de Residuos previsto en la ley?

Sí, el Fonagres, que la Cámara de Industrias estimó en U$S 120 millones anuales. La Cámara de Industrias en estos últimos años no ha invertido prácticamente, creo que son U$S 5 millones de dólares por la planta y proponía invertir unos 20 o 25 millones por año para el Plan Vale, que lo sigue tirando para adelante.

¿Y esa falta de inversión pública, ustedes entienden que la aprovechan los privados?

Claro, el Plan Vale como es para envases y embalajes, está apuntado a las latas y los pets, la Cámara de Industrias se queda con los materiales más ricos y lo van a procesar ellos a través de la fábrica nueva de envases con un lugar medio limitado. Si no, lo exportan y punto, como ya lo han hecho otras veces.

¿Ustedes qué proponen para optimizar el reciclaje, el reciclaje?

Nuestras propuestas son, primero, apostar a un fuerte incremento en mano de obra, una buena plantilla municipal, sobre todo en la recolección.

Generar circuitos limpios breves como algunos que han hecho los clasificadores del Cerro que quiere decir son pocas manzanas donde algún vehículo chico puede ser un motocarro o un camioncito que recoja todo lo que es reciclable e incluso puede recoger aparte lo que es compostable, y eso se procesa en algún lado. Pero para que se procese tiene que haber una política de apoyo a eso, una política pública, porque si no entran a jugar el mercado y los costos de las empresas y no lo hacen.

Yo pongo un ejemplo. Tenemos todo el vidrio del clavo porque Envidrio no funciona. Una empresa propuso hacer arena de vidrio que es arena de muy buena calidad. Sin embargo, salvo una empresa o dos qué hacen algún tipo de cerámica de buena calidad, no lo compran, porque hay arena más barata. Claro, porque la arena se roba de los ríos, se saca, así como se puede.

Si hubiera una política pública que fomentara y obligara a utilizar lo reciclado la cosa cambiaría, y con el plástico es igual. Los clasificadores han hecho propuestas de instalar una lavadora y picadora de plástico, y con eso hacer caños o material plástico para construir cosas tipo amoblamiento urbano, baldosas, incluso para refuerzo de pavimento, para bloques. Para todo eso se puede usar, pero tiene que estar promovido porque si no los materiales habituales de construcción tienden a ser más baratos.

Porque a la larga, no vamos a tener plásticos tirados por todos lados. El relleno sanitario, que es donde se entierran definitivamente hoy en día las cosas es caro y si no se rescata mucho se llena muy rápido. Ese número, la intendencia nunca lo hizo. Aportando plata a estas cosas, lo va a ahorrar después en la vida útil de los rellenos.

¿Qué debería hacer primero quien gane en la intendencia de Montevideo con respecto a mejorar el sistema de residuos? ¿qué es los más urgente?

Lo más urgente sería cortar 2 o 3 cosas. Una, la inversión en grandes infraestructuras, en contenedores, sobre todo; porque se ha invertido durante años y no han solucionado nada. O sea, cambiar el paradigma de la recolección. Por otro lado, eliminar las privatizaciones que se han hecho. Ya alguna la tuvo que eliminar porque nunca le cumplió que fue la de Teyma en el Centro. Creo que hay que apostar fuertemente a una remunicipalización de los servicios o a una coordinación con equipos de clasificadores. Nosotros queremos que el tema de los residuos, que históricamente lo han rescatado la gente más embromada sirva para que ellos vivan bien y no para que se lleven lucro unas cuantas empresas.

* A fines de abril, el Grupo de Trabajo por la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos presentó el siguiente informe.