La tercera edición del programa Trayectos permitirá a 30 jugadores culminar la educación media y abrir nuevas oportunidades en el ámbito laboral y académico. El proyecto, iniciado en 2012, reafirma la importancia de articular deporte y formación educativa. La UTU, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) presentaron este lunes una nueva edición del bachillerato profesional Trayectos, orientación Deporte, opción Fútbol, que habilitará a 30 jugadores a terminar sus estudios secundarios en un programa de un año y medio, íntegramente virtual y con materias generales y específicas.
Apuesta a la educación más allá de la cancha
UTU, Inefop y la Mutual relanzan bachillerato profesional para futbolistas
