Sociedad programa | Diploma |

Apuesta a la educación más allá de la cancha

UTU, Inefop y la Mutual relanzan bachillerato profesional para futbolistas

El programa habilitará a 30 futbolistas a terminar sus estudios secundarios en un proceso de un año y medio, íntegramente virtual y con materias generales y específicas.

Bachillerato profesional para futbolistas / UTU, Inefop y la Mutual 

 Presidencia
Por Redacción de Caras y Caretas

La tercera edición del programa Trayectos permitirá a 30 jugadores culminar la educación media y abrir nuevas oportunidades en el ámbito laboral y académico. El proyecto, iniciado en 2012, reafirma la importancia de articular deporte y formación educativa. La UTU, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) presentaron este lunes una nueva edición del bachillerato profesional Trayectos, orientación Deporte, opción Fútbol, que habilitará a 30 jugadores a terminar sus estudios secundarios en un programa de un año y medio, íntegramente virtual y con materias generales y específicas.

En el lanzamiento, el director de Inefop, Miguel Venturiello, destacó la relevancia de “compatibilizar educación y trabajo”, y subrayó que buena parte de los estudiantes de ediciones anteriores accedieron luego a la formación terciaria, lo que multiplica sus posibilidades de inserción laboral. Para Venturiello, la cooperación con UTU resulta clave para “fomentar el aprendizaje permanente y la participación social” de los futbolistas más allá de su carrera profesional.

Por su parte, la directora de UTU, Virginia Verderese, recordó que el programa nació en 2012 y resaltó su flexibilidad como un elemento fundamental para que los jugadores puedan culminar su educación media. También valoró la coordinación interinstitucional como herramienta para vincular directamente educación y mundo laboral.

Más que un diploma: proyección y futuro

El bachillerato no solo acredita la culminación de la educación media superior, sino que abre una variedad de caminos formativos y profesionales. Los egresados pueden continuar estudios universitarios, desempeñarse como auxiliares técnicos, emprender proyectos de gestión deportiva o incluso desempeñarse como árbitros en categorías amateur e infantiles.

Los resultados de las primeras generaciones avalan la continuidad del programa: mientras que la primera edición registró un 77% de aprobación, en la segunda casi todos los inscriptos egresaron con diploma.

Repercusiones y desafíos

El presidente de la MUFP, Diego Scotti, acompañó la presentación junto a futbolistas e integrantes de las instituciones involucradas, reforzando el valor que tiene el proyecto para la propia comunidad de jugadores. En un medio como el fútbol profesional, donde las carreras suelen ser cortas y los márgenes de retiro tempranos, la posibilidad de completar la educación formal y proyectar un futuro más allá del deporte es vista como una herramienta de protección social y de inclusión laboral.

El desafío hacia adelante será sostener y ampliar la iniciativa, no solo en cantidad de beneficiarios, sino también en la diversidad de opciones formativas. En un escenario en el que cada vez más futbolistas reconocen la necesidad de planificar el “día después”, este programa se consolida como un puente entre la pasión por el deporte y las oportunidades del mundo educativo y laboral.

