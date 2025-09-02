UTU, Inefop y la Mutual relanzan bachillerato profesional para futbolistas

Más que un diploma: proyección y futuro

El bachillerato no solo acredita la culminación de la educación media superior, sino que abre una variedad de caminos formativos y profesionales. Los egresados pueden continuar estudios universitarios, desempeñarse como auxiliares técnicos, emprender proyectos de gestión deportiva o incluso desempeñarse como árbitros en categorías amateur e infantiles.

Los resultados de las primeras generaciones avalan la continuidad del programa: mientras que la primera edición registró un 77% de aprobación, en la segunda casi todos los inscriptos egresaron con diploma.

Repercusiones y desafíos

El presidente de la MUFP, Diego Scotti, acompañó la presentación junto a futbolistas e integrantes de las instituciones involucradas, reforzando el valor que tiene el proyecto para la propia comunidad de jugadores. En un medio como el fútbol profesional, donde las carreras suelen ser cortas y los márgenes de retiro tempranos, la posibilidad de completar la educación formal y proyectar un futuro más allá del deporte es vista como una herramienta de protección social y de inclusión laboral.

El desafío hacia adelante será sostener y ampliar la iniciativa, no solo en cantidad de beneficiarios, sino también en la diversidad de opciones formativas. En un escenario en el que cada vez más futbolistas reconocen la necesidad de planificar el “día después”, este programa se consolida como un puente entre la pasión por el deporte y las oportunidades del mundo educativo y laboral.