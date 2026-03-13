La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM) presentará el próximo miércoles 18 de marzo, a las 18.30 horas, el Catálogo de Sitios de Memoria 2025 junto al nuevo sitio web del organismo. La actividad se realizará en la Facultad de Información y Comunicación (San Salvador 1944), en Montevideo.
Próximo miércoles
Lanzan Catálogo Sitios de Memoria 2025 y página web institucional
La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria presentará un catálogo que reúne señalizaciones y espacios vinculados a violaciones a los derechos humanos.