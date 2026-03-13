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Sociedad Sitios de Memoria | Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria | Estado

Próximo miércoles

Lanzan Catálogo Sitios de Memoria 2025 y página web institucional

La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria presentará un catálogo que reúne señalizaciones y espacios vinculados a violaciones a los derechos humanos.

Lanzan Catálogo Sitios de Memoria 2025 y página web institucional.

Lanzan Catálogo Sitios de Memoria 2025 y página web institucional.

 Federico Gutierrez / FocoUy
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La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM) presentará el próximo miércoles 18 de marzo, a las 18.30 horas, el Catálogo de Sitios de Memoria 2025 junto al nuevo sitio web del organismo. La actividad se realizará en la Facultad de Información y Comunicación (San Salvador 1944), en Montevideo.

Según explica la página web de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), el catálogo “reúne las señalizaciones y los sitios de memoria resueltos por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria”, y su contenido “da una idea de la amplitud de la acción represiva ilegítima del Estado en todo el país y del trabajo de memoria que llevan adelante numerosos colectivos”, en referencia al proceso de identificación, señalización y preservación de estos espacios.

La publicación responde a lo establecido en la Ley 19.641, que en su artículo 20 encomienda a la CNHSM la creación de un Catálogo Nacional de Sitios de Memoria Histórica como herramienta para el conocimiento, la consulta y la divulgación pública.

La misma normativa establece, en su artículo 4, que los sitios de memoria son "aquellos espacios físicos donde el Estado cometió violaciones a los derechos humanos o donde se realizaron actos de resistencia y lucha por la construccion y recuperacion de la democracia, así como los creados por las víctimas, sus familias o la comunidad como forma de homenaje y para la construcción y trasmisión de memorias".

El catálogo podrá descargarse a través del enlace que será publicado por la institución durante la presentación oficial.

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