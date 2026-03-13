Lanzan Catálogo Sitios de Memoria 2025 y página web institucional.

La misma normativa establece, en su artículo 4, que los sitios de memoria son "aquellos espacios físicos donde el Estado cometió violaciones a los derechos humanos o donde se realizaron actos de resistencia y lucha por la construccion y recuperacion de la democracia, así como los creados por las víctimas, sus familias o la comunidad como forma de homenaje y para la construcción y trasmisión de memorias".

El catálogo podrá descargarse a través del enlace que será publicado por la institución durante la presentación oficial.