Las impactantes denuncias de García Troche desde la prisión en Paraguay

La expareja del narco explicó su decisión de entregarse: "El día que tomé la decisión de entregarme, tuve que dejar de ser mujer para ser mamá. Perdí al amor de mi vida que era Sebastián; tengo tres hijos acá y otro en otro lado. Mi familia se rompió por completo."

García Troche concluyó el video afirmando que existe un presunto ocultamiento de un daño cerebral por parte de la jueza a cargo, e insistió en la lealtad de Marset hacia ella, a pesar de confirmar que ya no están juntos.