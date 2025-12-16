Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, reapareció en redes sociales a través de un video de TikTok tras más de un año en prisión preventiva en Paraguay. Extraditada desde España, García Troche es investigada por presunto lavado de dinero para la organización de Marset.
Video adjudicado a la expareja de Marset
Las impactantes denuncias de García Troche desde la prisión en Paraguay
Desde la cárcel, la exesposa de Sebastián Marset Gianina García Troche dijo que "me están queriendo matar".