Sociedad García Troche | Marset | Paraguay

Video adjudicado a la expareja de Marset

Las impactantes denuncias de García Troche desde la prisión en Paraguay

Desde la cárcel, la exesposa de Sebastián Marset Gianina García Troche dijo que "me están queriendo matar".

Gianina García Troche, expareja de Sebastián Marset.

Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, reapareció en redes sociales a través de un video de TikTok tras más de un año en prisión preventiva en Paraguay. Extraditada desde España, García Troche es investigada por presunto lavado de dinero para la organización de Marset.

Denuncias desde la prisión

En el video, la mujer denunció las condiciones de su encarcelamiento y alertó sobre su precario estado de salud, asegurando que su vida corre peligro. "Quiero que vean las condiciones en la que me tienen. Estoy con una vía y me niegan a darme los estudios que me hicieron en el hospital militar," afirmó, detallando haber sufrido múltiples convulsiones y un alto ritmo cardíaco.

Con una declaración que generó revuelo, García Troche manifestó: "No voy a dejar que me maten porque hubiera preferido morir al lado del amor de [mi] vida que es Sebastián Marset."

La expareja del narco explicó su decisión de entregarse: "El día que tomé la decisión de entregarme, tuve que dejar de ser mujer para ser mamá. Perdí al amor de mi vida que era Sebastián; tengo tres hijos acá y otro en otro lado. Mi familia se rompió por completo."

García Troche concluyó el video afirmando que existe un presunto ocultamiento de un daño cerebral por parte de la jueza a cargo, e insistió en la lealtad de Marset hacia ella, a pesar de confirmar que ya no están juntos.

