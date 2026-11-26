La programación incluirá además una muestra de taichí y actividades en los escenarios durante la tarde. Entre las 18:00 y las 18:30 horas se realizará el acto central, con intervenciones de las coordinadoras de ambos centros, Joselin Cantero, por CEDEL Casavalle, y Daiana Díaz, por CEDEL Carrasco; el director del Departamento de Desarrollo Económico de la IM, Camilo Benítez, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

En esa instancia también se entregarán reconocimientos a quienes estuvieron al frente de la Intendencia durante distintos períodos: Ana Olivera, Daniel Martínez, Christian Di Candia, Carolina Cosse y Mauricio Zunino.

La celebración culminará con una fotografía grupal y un cierre musical previsto entre las 19:30 y las 21:30 horas, con las actuaciones de Kumbiaracha y La Decana.

A dos décadas de su creación, los CEDEL se proponen celebrar el camino recorrido y visibilizar el aporte de estos espacios al fortalecimiento de las capacidades locales, el impulso de emprendimientos y la construcción de oportunidades para la comunidad.