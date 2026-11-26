Los Centros de Desarrollo Económico Local (CEDEL) de Casavalle y Carrasco celebrarán sus 20 años de trayectoria con una jornada abierta al público que pondrá en valor dos décadas de trabajo en favor del desarrollo local, la participación ciudadana y la generación de oportunidades para los vecinos de Montevideo.
DOS DÉCADAS DE DESARROLLO LOCAL
Los CEDEL celebran 20 años de trabajo impulsando emprendimientos y desarrollo local
La jornada reunirá una feria de emprendimientos, muestras de capacitación, intervenciones artísticas y espectáculos musicales en el Espacio Modelo. La celebración será este viernes 27 de noviembre, desde las 14:00 horas.