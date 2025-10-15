Hacete socio para acceder a este contenido

Terapia CAR T |

Fundación Pérez Scremini

Lucha contra el cáncer: ¿En qué consiste la Terapia CAR T que comenzó a aplicarse en Uruguay?

La Fundación Pérez Scremini comenzó a aplicar la innovadora Terapia CAR T en niños con cáncer, un gran avance en la medicina nacional.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Fundación Pérez Scremini acaba de marcar un antes y un después en la historia de la oncología uruguaya al implementar por primera vez la Terapia CAR T, una innovadora forma de inmunoterapia que representa la frontera más avanzada en el tratamiento del cáncer. Este hito coloca a Uruguay entre los pocos países de la región que aplican este procedimiento de alta complejidad, inicialmente dirigido a niños y adolescentes que enfrentan tipos de cáncer resistentes a los tratamientos convencionales.

El Dr. Ney Castillo, director médico de la fundación, confirmó que algunos pacientes pediátricos ya recibieron la terapia, con resultados alentadores. Se trata de un procedimiento altamente personalizado que utiliza las propias células del sistema inmune del paciente, modificadas genéticamente para atacar con precisión a las células malignas.

¿En qué consiste la Terapia CAR T?

La Terapia CAR T (por sus siglas en inglés, Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy) comienza con la extracción de linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco encargado de la defensa del organismo. En un laboratorio especializado, estas células se modifican genéticamente para incorporar un receptor quimérico (CAR), capaz de reconocer un antígeno específico presente en las células tumorales. Una vez que las células T son “reprogramadas”, se multiplican y se reinfunden en el paciente, donde actúan como un ejército de defensa dirigido exclusivamente contra el cáncer.

Este enfoque supone una revolución en el tratamiento oncológico, ya que ofrece una alternativa para pacientes que no responden a la quimioterapia, la radioterapia o los trasplantes de médula ósea. Además, al utilizar las células del propio paciente, se minimizan los riesgos de rechazo y se potencia la eficacia del sistema inmunológico.

Un avance de la medicina nacional

El Dr. Castillo destacó que la Fundación Pérez Scremini se encuentra a la espera de la habilitación de los mecanismos oficiales que permitan extender esta terapia a adultos jóvenes, lo que ampliaría significativamente el acceso a una herramienta terapéutica que ha demostrado resultados positivos en distintos países. “Estamos ante un avance crucial para la medicina nacional. Poder aplicar CAR T en Uruguay significa ofrecer esperanza y calidad de vida a quienes enfrentan diagnósticos oncológicos complejos”, subrayó.

La implementación de la Terapia CAR T representa un logro médico y es una muestra del compromiso científico y humano de la Fundación Pérez Scremini, que desde hace décadas lidera la atención integral y gratuita a niños con cáncer. Con esta incorporación, Uruguay se posiciona a la vanguardia regional en el acceso a tratamientos oncológicos de última generación,para reafirmar su capacidad en investigación, tecnología y sensibilidad social en beneficio de los pacientes más jóvenes.

