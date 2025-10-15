La Fundación Pérez Scremini acaba de marcar un antes y un después en la historia de la oncología uruguaya al implementar por primera vez la Terapia CAR T, una innovadora forma de inmunoterapia que representa la frontera más avanzada en el tratamiento del cáncer. Este hito coloca a Uruguay entre los pocos países de la región que aplican este procedimiento de alta complejidad, inicialmente dirigido a niños y adolescentes que enfrentan tipos de cáncer resistentes a los tratamientos convencionales.
Fundación Pérez Scremini
Lucha contra el cáncer: ¿En qué consiste la Terapia CAR T que comenzó a aplicarse en Uruguay?
