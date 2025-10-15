Lucha contra el cáncer: ¿En qué consiste la Terapia CAR T que comenzó a aplicarse en Uruguay?

Este enfoque supone una revolución en el tratamiento oncológico, ya que ofrece una alternativa para pacientes que no responden a la quimioterapia, la radioterapia o los trasplantes de médula ósea. Además, al utilizar las células del propio paciente, se minimizan los riesgos de rechazo y se potencia la eficacia del sistema inmunológico.

Un avance de la medicina nacional

El Dr. Castillo destacó que la Fundación Pérez Scremini se encuentra a la espera de la habilitación de los mecanismos oficiales que permitan extender esta terapia a adultos jóvenes, lo que ampliaría significativamente el acceso a una herramienta terapéutica que ha demostrado resultados positivos en distintos países. “Estamos ante un avance crucial para la medicina nacional. Poder aplicar CAR T en Uruguay significa ofrecer esperanza y calidad de vida a quienes enfrentan diagnósticos oncológicos complejos”, subrayó.

La implementación de la Terapia CAR T representa un logro médico y es una muestra del compromiso científico y humano de la Fundación Pérez Scremini, que desde hace décadas lidera la atención integral y gratuita a niños con cáncer. Con esta incorporación, Uruguay se posiciona a la vanguardia regional en el acceso a tratamientos oncológicos de última generación,para reafirmar su capacidad en investigación, tecnología y sensibilidad social en beneficio de los pacientes más jóvenes.