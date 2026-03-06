El gobierno de Uruguay firmará una ordenanza que prohíbe definitivamente el uso de amalgamas dentales en procedimientos odontológicos, debido a los riesgos que su contenido de mercurio representa tanto para la salud humana como para el medio ambiente. La medida fue adelantada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien destacó la labor conjunta de la academia, organizaciones sociales y los ministerios de Salud Pública y Ambiente para alcanzar este objetivo.
MSP
Lustemberg anunció que Uruguay prohibirá el uso de amalgamas dentales
La medida se debe a los riesgos que su contenido de mercurio representa tanto para la salud humana como para el medio ambiente.