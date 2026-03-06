Lustemberg anunció que Uruguay prohibirá el uso de amalgamas dentales

El anuncio, divulgado por Presidencia, se realizó durante la apertura de un taller regional sobre la reducción progresiva del uso de amalgamas dentales, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco del Convenio de Minamata, que busca reducir el uso de mercurio a nivel global. En su discurso, Lustemberg subrayó la importancia de la cooperación y la articulación interinstitucional para abordar los grandes desafíos de la salud y el ambiente. “Esto es el fin de un proceso, por eso somos sede de este encuentro”, dijo la ministra durante su intervención en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).