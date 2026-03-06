Hacete socio para acceder a este contenido

Lustemberg | mercurio

MSP

Lustemberg anunció que Uruguay prohibirá el uso de amalgamas dentales

La medida se debe a los riesgos que su contenido de mercurio representa tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

El gobierno de Uruguay firmará una ordenanza que prohíbe definitivamente el uso de amalgamas dentales en procedimientos odontológicos, debido a los riesgos que su contenido de mercurio representa tanto para la salud humana como para el medio ambiente. La medida fue adelantada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien destacó la labor conjunta de la academia, organizaciones sociales y los ministerios de Salud Pública y Ambiente para alcanzar este objetivo.

El anuncio, divulgado por Presidencia, se realizó durante la apertura de un taller regional sobre la reducción progresiva del uso de amalgamas dentales, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco del Convenio de Minamata, que busca reducir el uso de mercurio a nivel global. En su discurso, Lustemberg subrayó la importancia de la cooperación y la articulación interinstitucional para abordar los grandes desafíos de la salud y el ambiente. “Esto es el fin de un proceso, por eso somos sede de este encuentro”, dijo la ministra durante su intervención en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

Reducir el mercurio

La ordenanza, cuya firma está prevista para la semana que viene, prohibirá el uso de amalgamas dentales en procedimientos odontológicos tanto en el ámbito público como privado. Una vez que sea firmada, empezará a regir la medida. Esta decisión se enmarca en la política de reducción del mercurio, considerada como uno de los principales riesgos ambientales y sanitarios.

Lustemberg también destacó que la política sanitaria debe estar guiada por el cuidado y la prevención, subrayando que “la mejor herramienta” para mejorar la salud es la prevención. En este sentido, la reducción del uso de productos que contienen mercurio es un ejemplo clave de esa estrategia. Además, la ministra hizo hincapié en la importancia de garantizar un acceso real a la salud bucal, sin que esté regido por intereses comerciales.

Por su parte, la directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Fernanda Souza, celebró los avances de Uruguay en este tema y los calificó como una "clara señal de coordinación, liderazgo y voluntad política".

