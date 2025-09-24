Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Marcha por la Diversidad |

Desvíos en el tránsito

Marcha por la Diversidad: ¿cómo afectará el transporte en Montevideo este viernes?

La Marcha por la Diversidad conlleva a desvíos en decenas de líneas de ómnibus urbanos y suburbanos este viernes desde la tarde en el Centro de Montevideo.

La Marcha por la Diversidad se caracteriza por la alta participación ciudadana.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy.
Desvíos y cambios de recorrido

La Intendencia de Montevideo informó que varias líneas de transporte urbano y suburbano modificarán su trayecto mientras dure la movilización. Entre ellas se destacan los cambios en los servicios que circulan por 18 de Julio, Av. de las Leyes, San Martín y alrededores.

  • Líneas como 17, 128, 137, 370, 409 y G se desviarán hacia Agraciada, Marmarajá y Martín García.

  • El 522 ingresará al centro por Paraguay y Cerro Largo, mientras que hacia afuera circulará por Yaguarón, Lima y San Martín.

  • El 524 cambiará su ingreso al Centro por Paraguay y J. Herrera y Obes, y saldrá por Mercedes y Rondeau.

  • Las líneas 147, 148, 150, 156, 157, 158 y 396 deberán desviarse por San Martín, Compte y Riqué, Aguilar y Paraguay, entre otras calles.

  • También habrá modificaciones para servicios suburbanos que normalmente circulan por 18 de Julio, Colonia, Uruguay y Galicia.

Los desvíos afectarán tanto a quienes se desplacen hacia el Centro como a quienes lo hagan hacia los barrios, con recorridos alternativos por calles laterales como Soriano, Mercedes, Ejido, Lima, Yaguarón y Rondeau.

Impacto en la movilidad

Se prevé que las mayores dificultades se concentren desde las 17:00 horas y durante toda la noche del viernes, por lo que las autoridades recomiendan planificar con antelación los traslados, especialmente en el eje Centro-Cordón-Palacio Legislativo.

La Intendencia informó que la cobertura de tránsito contará con inspectores en los puntos críticos para orientar a conductores y peatones. Además, se mantendrá el monitoreo en tiempo real a través del Centro de Gestión de Movilidad.

Recomendaciones

  • Prever demoras en los ómnibus durante la tarde y noche.

  • Optar por recorridos alternativos fuera del eje de 18 de Julio.

  • Seguir las actualizaciones oficiales de la Intendencia para confirmar cambios de última hora.

La Marcha por la Diversidad se caracteriza por la alta participación ciudadana y se espera que este año nuevamente convoque a miles de personas bajo la consigna “Si hay derechos, ¡que se note!”.

