Marcha por la Diversidad: ¿cómo afectará el transporte en Montevideo este viernes?

Los desvíos afectarán tanto a quienes se desplacen hacia el Centro como a quienes lo hagan hacia los barrios, con recorridos alternativos por calles laterales como Soriano, Mercedes, Ejido, Lima, Yaguarón y Rondeau.

Impacto en la movilidad

Se prevé que las mayores dificultades se concentren desde las 17:00 horas y durante toda la noche del viernes, por lo que las autoridades recomiendan planificar con antelación los traslados, especialmente en el eje Centro-Cordón-Palacio Legislativo.

La Intendencia informó que la cobertura de tránsito contará con inspectores en los puntos críticos para orientar a conductores y peatones. Además, se mantendrá el monitoreo en tiempo real a través del Centro de Gestión de Movilidad.

Recomendaciones

Prever demoras en los ómnibus durante la tarde y noche.

Optar por recorridos alternativos fuera del eje de 18 de Julio.

Seguir las actualizaciones oficiales de la Intendencia para confirmar cambios de última hora.

La Marcha por la Diversidad se caracteriza por la alta participación ciudadana y se espera que este año nuevamente convoque a miles de personas bajo la consigna “Si hay derechos, ¡que se note!”.