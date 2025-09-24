La Marcha por la Diversidad, una de las convocatorias más multitudinarias del calendario social y cultural de Montevideo, se desarrollará el viernes 26 de setiembre a partir de las 18.30 horas. Como cada año, la movilización partirá desde plaza Cagancha y avanzará por 18 de Julio hasta plaza 1º de Mayo, lo que implicará importantes alteraciones en la circulación del transporte colectivo.
Desvíos en el tránsito
Marcha por la Diversidad: ¿cómo afectará el transporte en Montevideo este viernes?
La Marcha por la Diversidad conlleva a desvíos en decenas de líneas de ómnibus urbanos y suburbanos este viernes desde la tarde en el Centro de Montevideo.