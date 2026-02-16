Metediera dispuesto a discutir baja del precio de las multas pero con condiciones

Fallecidos en accidentes viene creciendo

Metediera entiende que es posible reducir el monto de las multas una vez que se empiece a aplicar la libreta por puntos –prevista para el primer semestre de este año–. El exdirector de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones entiende que la reducción de los montos debería estar vinculado a la cantidad de puntos que tiene la persona.

Este permiso de conducir da 12 puntos a todas las personas que tengan una libreta vigente a la hora de la puesta en marcha del nuevo sistema. Los que la saquen una vez que esté aprobado tendrán 8 puntos y pasarán a 12 a los dos años si no cometen infracciones. El máximo de puntos que se puede alcanzar es de 15 en un plazo de seis años desde los 12 puntos.

Las distintas infracciones restarán puntos y el conductor podrá recuperarlos a través de programas de recuperación de puntos que serán voluntarios o de manera obligatoria si el conductor llega a 0 (las infracciones más graves sacan todos los puntos de una).

Entonces, el presidente de la Unasev entiende que los descuentos podrían ser para aquellos conductores que tienen el máximo de puntos o que en determinada cantidad de tiempo no haya cometido infracciones. “Que tenga un efecto sobre la seguridad vial”, y explicó que es una manera de "premiar al buen conductor".

Metediera recordó que los fallecidos en accidentes de tránsito vienen en aumento –hubo 470 en 2025 según números preliminares– y pidió que cualquier decisión se tome teniendo en cuenta ese escenario.

Además, pidió dar una discusión seria sobre el tema y recordó que ya existen una serie de beneficios para que se reduzcan los montos. A modo de ejemplo, señaló que si la multa se paga dentro de los primeros 30 días hay una reducción del 30% en el precio de las multas.

Además, el Congreso de Intendentes estableció que para marzo se podrá pagar las multas al 50% si se abonan conjuntamente con la patente al contado. En caso de financiarlo en cuotas la reducción sería de un 30%. Esto aplica solo para las multas que ponen los gobiernos departamentales y no para las del Ministerio de Transporte o el Ministerio del Interior.