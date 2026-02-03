Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad robo | Negro | túnel

Intentaron fugar por las cloacas

Túnel al Banco Itaú: "Pudo haber sido el robo del siglo", dijo el ministro Carlos Negro

Los detenidos son uruguayos, paraguayos y brasileños; y no se descarta el vínculo con intento de robo al Banco Macro en Argentina y con el PCC brasileño.

Local de calle Colón donde la banda excavaba un túnel para el robo del siglo.

Local de calle Colón donde la banda excavaba un túnel para "el robo del siglo".

 Guillermo Lorenzo
Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó la desarticulación de una organización que trabajaba en la construcción de un túnel subterráneo en un local desocupado, en la calle Colón esquina 25 de Mayo, que tenía como objetivo un millonario robo al Banco Itaú de la Ciudad Vieja.

Nueve detenidos: uruguayos, paraguayos y brasileños

En el operativo realizado se concretaron nueve detenciones, entre ellos ciudadanos uruguayos, paraguayos y brasileños, aseveró el jerarca. “Hay cinco detenidos aquí en la zona, en el local, en la salida local y fugando por las cloacas, y hay cuatro más en El Pinar. Además, hay una persona requerida”, informó Negro.

Respecto al local donde se excavaba el túnel, explicó que “es un local que viene desocupado, aunque alquilado, desde mediados del año pasado” y que, posiblemente, “allí hubieran empezado a hacerse los primeros contactos para comenzar a trabajar”.

"Se llega finalmente a determinar que en este lugar se estaba construyendo un túnel que tenía por objetivo, muy probablemente, un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo del siglo”, indicó el ministro.

Según publicó el periodista Eduardo Preve, el objetivo de la banda era llegar al Banco Itaú.

La investigación y la hipótesis del PCC

Según el jerarca, la investigación se inició a principios de diciembre por parte de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) y se desarrolló durante casi dos meses en coordinación con organismos nacionales como la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), así como "dependencias policiales de países vecinos" que el secretario de Estado no detalló.

Consultado sobre la posible conexión con un intento de robo mediante túnel a una sucursal del Banco Macro en San Isidro en 2024, por el que fueron condenados varios uruguayos vinculados a la barra de Nacional, Negro fue cauto: “Todavía no podemos dar esa información”.

Por otra parte, el periodista Guillermo Lorenzo de Subrayado manifestó que desde la Policía manejan como una de las hipótesis la participación de miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la principal organización criminal de Brasil, que tiene a Uruguay como uno de los principales países de la región donde se ha expandido en los últimos años con casi doscientos miembros.

