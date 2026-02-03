Túnel al Banco Itaú: "Pudo haber sido el robo del siglo", dijo el ministro Carlos Negro

"Se llega finalmente a determinar que en este lugar se estaba construyendo un túnel que tenía por objetivo, muy probablemente, un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo del siglo”, indicó el ministro.

Según publicó el periodista Eduardo Preve, el objetivo de la banda era llegar al Banco Itaú.

La investigación y la hipótesis del PCC

Según el jerarca, la investigación se inició a principios de diciembre por parte de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) y se desarrolló durante casi dos meses en coordinación con organismos nacionales como la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), así como "dependencias policiales de países vecinos" que el secretario de Estado no detalló.

Consultado sobre la posible conexión con un intento de robo mediante túnel a una sucursal del Banco Macro en San Isidro en 2024, por el que fueron condenados varios uruguayos vinculados a la barra de Nacional, Negro fue cauto: “Todavía no podemos dar esa información”.

Por otra parte, el periodista Guillermo Lorenzo de Subrayado manifestó que desde la Policía manejan como una de las hipótesis la participación de miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la principal organización criminal de Brasil, que tiene a Uruguay como uno de los principales países de la región donde se ha expandido en los últimos años con casi doscientos miembros.