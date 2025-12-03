Mundial 2026: Antel y Canal 5 transmitirán 32 partidos en forma abierta y gratuita.

El centro de producción de los partidos y programas previos se instalará en el Centro de Desarrollo de Contenidos y Laboratorio de Televisión Digital de Dinatel, ubicado en el Latu. Según se informó, allí funcionará la infraestructura técnica y profesional que operará la señal oficial.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, explicó que el personal técnico de Antel TV se integrará con equipos de Canal 5 para generar una transmisión de alcance nacional. “Lo vamos a pasar tanto por móvil como por fija. Por lo tanto, prácticamente todos los uruguayos van a poder tener acceso a estos 32 partidos”,expresó.

Por su parte, Fernanda Cardona, señaló el rol de la infraestructura estatal en telecomunicaciones: “Estamos volviendo a poner al Uruguay a la vanguardia en los temas de telecomunicaciones porque tenemos la infraestructura desplegada en todo el país para que eso ocurra”.

En tanto, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, valoró el esfuerzo conjunto entre distintos organismos del Estado para cobcretar una política pública, “que pondrá a disposición de toda la sociedad en su conjunto el fenómeno cultural y social más importante del Uruguay, que es el fútbol”.

La transmisión conjunta también contará con la participación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, que se integrará al trabajo técnico y formativo vinculado al proyecto.