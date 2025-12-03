Hacete socio para acceder a este contenido

Uruguay pa' todo el mundo

Mundial 2026: Antel y Canal 5 transmitirán 32 partidos en forma abierta y gratuita

“Lo vamos a pasar tanto por móvil como por fija. Por lo tanto, prácticamente todos los uruguayos van a poder tener acceso”, dijo el presidente de Antel.

 Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Antel y Canal 5 emitirán gratuitamente 32 partidos del Mundial 2026, incluyendo el debut, las semifinales, la final y todos los partidos de la Selección Uruguaya. La cobertura también llegará a través de las señales de cable del canal público y de la plataforma Antel TV. El viernes 5 comenzará la transmisión con el sorteo oficial.

El comunicado se realizó el miércoles 3 de diciembre en el piso 26 del Edificio Joaquín Torres García, con la presencia de autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería; del Ministerio de Educación y Cultura; de Antel; y del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan).

Iniciativa histórica

Durante el anuncio, la presidenta de Secan y directora de Canal 5, Erika Hoffmann, destacó que la iniciativa se concretará gracias a un acuerdo de coproducción entre el canal y Antel TV. Señaló que el proyecto permitirá sumar plataformas y reforzar la presencia de los medios públicos en todo el país. “Será la primera vez en la historia de Uruguay que un Mundial se emita en forma abierta y gratuita de manera exclusiva en televisión abierta a través de la pantalla de Canal 5 y en sus señales de cable y la plataforma Antel TV”.

El centro de producción de los partidos y programas previos se instalará en el Centro de Desarrollo de Contenidos y Laboratorio de Televisión Digital de Dinatel, ubicado en el Latu. Según se informó, allí funcionará la infraestructura técnica y profesional que operará la señal oficial.

Uruguay pa’ todo el mundo

El presidente de Antel, Alejandro Paz, explicó que el personal técnico de Antel TV se integrará con equipos de Canal 5 para generar una transmisión de alcance nacional. “Lo vamos a pasar tanto por móvil como por fija. Por lo tanto, prácticamente todos los uruguayos van a poder tener acceso a estos 32 partidos”,expresó.

Por su parte, Fernanda Cardona, señaló el rol de la infraestructura estatal en telecomunicaciones: “Estamos volviendo a poner al Uruguay a la vanguardia en los temas de telecomunicaciones porque tenemos la infraestructura desplegada en todo el país para que eso ocurra”.

En tanto, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, valoró el esfuerzo conjunto entre distintos organismos del Estado para cobcretar una política pública, “que pondrá a disposición de toda la sociedad en su conjunto el fenómeno cultural y social más importante del Uruguay, que es el fútbol”.

La transmisión conjunta también contará con la participación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, que se integrará al trabajo técnico y formativo vinculado al proyecto.

