Niña de cinco años está grave tras recibir un disparo frente a su casa.

Una niña de cinco años se encuentra en estado grave luego de haber sido herida de bala cuando se encontraba frente a su vivienda, ubicada en la intersección de ruta 102 y Mendoza.
De acuerdo con la información consignada por Subrayado, el hecho de violencia ocurrió sobre las 18.30 del domingo. En ese momento, tres hombres que se desplazaban en una moto pasaron por el lugar y efectuaron varios disparos de arma de fuego contra la casa.
La menor estaba en el frente del domicilio cuando fue alcanzada por uno de los proyectiles, que impactó en una de sus piernas.
Tras el ataque, fue asistida por personal médico y posteriormente trasladada a un centro de salud, donde permanece internada en estado grave.
El caso es investigado por la Policía.