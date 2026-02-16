Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad niña | violencia | bala

Violencia

Niña de cinco años está grave tras recibir un disparo frente a su casa

El hecho de violencia ocurrió el pasado domingo cuando tres hombres en moto dispararon contra una vivienda en ruta 102 y Mendoza. Una de las balas alcanzó a la niña.

Niña de cinco años está grave tras recibir un disparo frente a su casa.

Niña de cinco años está grave tras recibir un disparo frente a su casa.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Una niña de cinco años se encuentra en estado grave luego de haber sido herida de bala cuando se encontraba frente a su vivienda, ubicada en la intersección de ruta 102 y Mendoza.

De acuerdo con la información consignada por Subrayado, el hecho de violencia ocurrió sobre las 18.30 del domingo. En ese momento, tres hombres que se desplazaban en una moto pasaron por el lugar y efectuaron varios disparos de arma de fuego contra la casa.

La menor estaba en el frente del domicilio cuando fue alcanzada por uno de los proyectiles, que impactó en una de sus piernas.

Tras el ataque, fue asistida por personal médico y posteriormente trasladada a un centro de salud, donde permanece internada en estado grave.

El caso es investigado por la Policía.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar