Organizaciones sociales marchan este lunes contra la violencia en los barrios

Numerosas balaceras y "violencia letal"

En un comunicado, las organizaciones convocantes- La vida vale, Familias Presentes, La Pitanga, Colectivo de Mujeres Malvín Norte y Centro Cultural Malvín Norte- recordaron que esta marcha se realiza en conmemoración del segundo aniversario de la muerte de dos jóvenes inocentes que fueron asesinados en una balacera mientras se dirigían a un almacén y a sus trabajos. Aseguraron que, desde aquel trágico incidente, la situación en los barrios ha ido empeorando.

El texto denuncia “numerosas balaceras, en las que niños, niñas y adolescentes mueren, o se tiran al piso y resguardan en algunos lugares de sus casas para no ser asesinados”, además de “permanentes situaciones de violencia letal en las cercanías de las instituciones socio-educativas” y "servicios básicos que ya no llegan a nuestros barrios y proyectos sociales y vecinales que se debilitan".

Aseguran que las situaciones de violencia condujeron a una reducción en la circulación por las calles después de ciertas horas y a la resignación de actividades en el espacio público, afectando negativamente la vida comunitaria. “Es difícil para nosotros y nosotras aceptar pasivamente el lugar de adorno en que se coloca a las comunidades, a los barrios y a su gente. Tenemos reflexiones, vivencias y también propuestas. No aceptamos la negación del/la otro/a, no aceptamos que se invisibilicen las ausencias y el abandono del Estado. No aceptamos que no haya futuro para miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ni nos resignamos a que las personas mayores no puedan tener derecho a ser parte de este país ni de su bienestar”, expresaron.

Denuncia al gobierno

El comunicado también critica la falta de políticas de Estado que aborden eficazmente la situación y señalan una creciente vulneración de derechos en los sectores más frágiles de la sociedad, mencionando el aumento de la pobreza infantil, la violencia basada en género y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, especialmente los de contextos más desfavorecidos.

Las organizaciones convocantes expresan su frustración por la falta de respuesta de los políticos y especialmente del presidente del país, quien, según afirman, no ha mostrado interés en escuchar ni atender sus demandas. “Durante dos años intentamos llegar al presidente del Uruguay, y fracasamos con total éxito. Ahora ya sabemos que no tuvo ganas, ni tiempo de recibirnos. Ahora ya sabemos que el presidente y su gobierno no se hicieron cargo, ni se hacen cargo”, señalan en su carta abierta.

Finalmente, el comunicado hace un llamado a quienes gobernarán en los próximos cinco años, exigiendo respeto y escucha para todos los barrios, resaltando que “todos los barrios valen, ¡porque la vida de todos y todas nosotras vale!”.