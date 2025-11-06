Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad elefanta marina | Maldonado | Piriápolis

Todos atentos

Otra elefanta marina elige Maldonado: posible nuevo nacimiento en José Ignacio

Tras el trascendido parto en Piriápolis, una segunda elefanta marina llegó a José Ignacio y podría estar embarazada. Autoridades refuerzan la protección.

Por Redacción de Caras y Caretas

El departamento de Maldonado vuelve a ser escenario de un hecho inusual para la fauna marina del país. A pocas semanas del histórico nacimiento de una elefanta marina en Piriápolis —el primero registrado en Uruguay—, otro ejemplar arribó a las costas de José Ignacio, generando expectativa entre especialistas y autoridades ambientales.

La comunidad ambiental Wild Punta del Este fue la primera en difundir imágenes del animal, al que ya bautizaron como Ignacia, y exhortó a los vecinos a no acercarse mientras se despliega personal para resguardar la zona. La directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino, supervisa las acciones coordinadas con el apoyo de la Policía Ambiental y voluntarios.

Según confirmó el activista y guía de ecoturismo Ángel Veiga, un veterinario verificó que se trata de una hembra, posiblemente en avanzado estado de gestación. Veiga, conocido por su labor de conservación en la zona de laguna Garzón y en redes sociales como @capitan_sacapoco, asumió la tarea de organizar el operativo de protección.

“Buen día, Ignacia sigue acá. Por favor no venir con mascotas y tampoco arrimarse ya que tenemos la suerte de poder ver otro nacimiento. ¡Ella está muy a gusto, se ve!”, escribió este jueves en su cuenta de Instagram, acompañando imágenes de la elefanta descansando sobre la arena.

El área donde se encuentra el animal fue vallada y se cerró la escalinata de acceso a la playa para evitar cualquier tipo de perturbación. Como ocurrió en Piriápolis, las medidas se mantendrán mientras dure el proceso de parto y crianza, hasta que la madre y la cría puedan desplazarse nuevamente hacia el sur.

Piriápolis

El episodio previo en Piriápolis, protagonizado por una hembra llamada Francisca, había sorprendido a biólogos y conservacionistas, ya que los elefantes marinos suelen reproducirse en regiones más australes del continente, principalmente en costas patagónicas o subantárticas. El nacimiento en Uruguay fue catalogado como un hecho sin precedentes por la comunidad científica.

La posible repetición del fenómeno en José Ignacio refuerza la hipótesis de un cambio en los patrones migratorios de la especie, posiblemente vinculado a variables climáticas y oceanográficas. “No se trata solo de una curiosidad biológica: estos avistamientos indican alteraciones ambientales que debemos seguir de cerca”, apuntó Veiga.

Mientras tanto, el llamado es unánime: no acercarse, no ingresar con mascotas y evitar el uso de drones o ruidos intensos. La presencia de Ignacia podría derivar en un nuevo nacimiento histórico para Uruguay, y su tranquilidad es fundamental para garantizar la supervivencia del ejemplar y su cría.

